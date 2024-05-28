Русский язык - „язык врага“? Кая Каллас дала оценку высказыванию Кармен Йоллер
Много шума наделало громкое высказывание депутата Рийгикогу от Партии реформ Кармен Йоллер, которая в своем фэйсбуке неосторожно назвала русский язык „языком врага“, чем вызвала шквал недовольства среди русскоязычного населения Эстонии.
Премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопрос журналиста RusDelfi, уместны ли высказывания, которые позволила себе член возглавляемой ею партии, попыталась объяснить, почему в обществе и на уровне Рийгикогу царят подобные настроения и дала личную оценку высказыванию Йоллер.
Кармен Йоллер - не только реформистка и член Эстонского парламента. Она - семейный врач, в прошлом - председатель союза семейных врачей Эстонии, поэтому ее слова о „языке врага“ произвели особенно болезненное впечатление. „Что будет, если к этому прекрасному семейному доктору на прием придет ребенок, не говорящий по-эстонски? Значит ли это, что она не станет оказывать ему помощь?“, - это один из примеров комментариев в сети. И похожих комментариев было немало.