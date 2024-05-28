Русский язык - „язык врага“? Кая Каллас дала оценку высказыванию Кармен Йоллер

Кармен Йоллер - не только реформистка и член Эстонского парламента. Она - семейный врач, в прошлом - председатель союза семейных врачей Эстонии, поэтому ее слова о „языке врага“ произвели особенно болезненное впечатление. „Что будет, если к этому прекрасному семейному доктору на прием придет ребенок, не говорящий по-эстонски? Значит ли это, что она не станет оказывать ему помощь?“, - это один из примеров комментариев в сети. И похожих комментариев было немало.