Новости Эстонии
28.05.2024, 20:30

Русский язык - „язык врага“? Кая Каллас дала оценку высказыванию Кармен Йоллер

 
Тональность нужно снизить!
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Много шума наделало громкое высказывание депутата Рийгикогу от Партии реформ Кармен Йоллер, которая в своем фэйсбуке неосторожно назвала русский язык „языком врага“, чем вызвала шквал недовольства среди русскоязычного населения Эстонии.

Премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопрос журналиста RusDelfi, уместны ли высказывания, которые позволила себе член возглавляемой ею партии, попыталась объяснить, почему в обществе и на уровне Рийгикогу царят подобные настроения и дала личную оценку высказыванию Йоллер.

Кармен Йоллер - не только реформистка и член Эстонского парламента. Она - семейный врач, в прошлом - председатель союза семейных врачей Эстонии, поэтому ее слова о „языке врага“ произвели особенно болезненное впечатление. „Что будет, если к этому прекрасному семейному доктору на прием придет ребенок, не говорящий по-эстонски? Значит ли это, что она не станет оказывать ему помощь?“, - это один из примеров комментариев в сети. И похожих комментариев было немало.

В рамках организованного канцелярией правительства пресс-тура журналист RusDelfi попросила дать оценку высказыванию депутата и однопартийки премьер-министра. Считает ли Кая Каллас, что подобные высказывания от депутатов уместны? Не разжигают ли они рознь в и так нестабильном обществе, травмированном войной?

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