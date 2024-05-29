ВИДЕО | Глава Таллиннского аэропорта: не думаю, что компания Ryanair приняла в понедельник правильное решение

Хотя в понедельник, 27 мая, авиакомпания Ryanair решила не ждать пассажиров, опоздавших на рейс Таллинн - Пафос, принятое капитаном решение не помогло ирландскому лоукостеру уложиться в график. Перед вылетом чемоданы опоздавших пришлось искать по номерным багажным биркам и забирать из самолета, самолет все равно вылетел на час и 46 минут позже запланированного.

Как утверждает Департамент полиции и погранохраны (ДПП), в понедельник на паспортном контроле в аэропорту людям приходилось ждать в очереди не более 40 минут. Может быть, Ryanair все же стоило дождаться пассажиров? „Не хотелось бы строить предположения, но, думаю, если бы это было сделано, самолет не задержался бы так сильно“, - сказал член правления Tallinn Airport GH Индрек Нылвак.