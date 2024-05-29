29.05.2024, 13:30
ВИДЕО | Глава Таллиннского аэропорта: не думаю, что компания Ryanair приняла в понедельник правильное решение(3)
Если бы авиакомпания Ryanair, оставившая в понедельник в Таллиннском аэропорту 60 пассажиров, дождалась застрявших на паспортном контроле людей, самолет вылетел бы раньше, считает член правления Tallinn Airport GH Индрек Нылвак.
Хотя в понедельник, 27 мая, авиакомпания Ryanair решила не ждать пассажиров, опоздавших на рейс Таллинн - Пафос, принятое капитаном решение не помогло ирландскому лоукостеру уложиться в график. Перед вылетом чемоданы опоздавших пришлось искать по номерным багажным биркам и забирать из самолета, самолет все равно вылетел на час и 46 минут позже запланированного.
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