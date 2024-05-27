Умер бизнесмен и муниципальный политик Николай Осипенко

Осипенко, переехавший в Эстонию из Карпат в годы оккупации, сначала работал в милиции, а после обретения Эстонией независимости – в полиции. В конце 1990-х годов он стал комиссаром Восточного управления полиции Таллинна. В 1999 году Осипенко был уволен.

Он вернулся в Ида-Вирумаа, где с головой погрузился в дорожное строительство. Бизнес начинался хорошо, но спустя годы его обвинили в мошенничестве совместно с местным правительством.

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