Бизнес по-царски. Что мы знаем о недавно скончавшемся Николае Осипенко?

Осипенко не любил общаться с медиа, а если давал интервью, то в основном собственному изданию. Поэтому найти открытую информацию о нем в интернете сложно. Но можно прочитать интервью в „Панораме“ (медиа, финансировавшемся Осипенко) примерно с такими цитатами: „“Я не альтруист, но мой бизнес – это не цель зарабатывать деньги“, „Мама – это святое для человека“, „Стабильности не будет, если баллотироваться на выборах с целью получить должность и блага“, „Наш курс неизменный: всё делать на благо Йыхвиской волости и её жителей“ и т.д. Еще можно найти фото Сергея Трофимова, на котором Осипенко помогает настоятельнице Пюхтицкого монастыря пройти от храма до игуменских покоев, ведет ее под руки, и фото Delfi, где он сидит за своим столом, на столе – иконки, статуэтка Иисуса, горящая свеча.