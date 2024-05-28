Новости Эстонии
28.05.2024, 15:15

Виноваты пассажиры? PPA: люди, не попавшие на рейс Ryanair, должны были раньше пройти пограничный контроль

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PPA признает, что можно было увеличить количество работников
Пассажиры в аэропорту Таллинна проходят паспортный контроль.
Пассажиры в аэропорту Таллинна проходят паспортный контроль.
ФОТО: Marko Mumm | Delfi Meedia

Руководитель Таллиннского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны (PPA) Рааво Ярва считает, что во время вчерашнего инцидента с рейсом Ryanair, когда 60 человек не попали на борт самолета, следовавшего по маршруту Таллинн-Пафос, и представители PPA, и сами пассажиры могли бы действовать лучше.

В понедельник из-за очереди на паспортном контроле 60 пассажиров не попали на рейс Ryanair из Таллинна в Пафос, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 11.20 утра. По словам представителя PPA, вчерашний неприятный инцидент стал результатом стечения обстоятельств.

„Одновременно вылетало несколько крупных рейсов, поэтому и на регистрации уже была внушительная очередь. Кроме того, люди не успевали пройти пограничный контроль. Большинство из них пришли на пункт пропуска за полчаса до вылета, то есть в то время, когда уже было объявлено время посадки, и люди должны были садиться в самолет“, - пояснил Ярва.

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