Виноваты пассажиры? PPA: люди, не попавшие на рейс Ryanair, должны были раньше пройти пограничный контроль

В понедельник из-за очереди на паспортном контроле 60 пассажиров не попали на рейс Ryanair из Таллинна в Пафос, который должен был вылететь из Таллиннского аэропорта в 11.20 утра. По словам представителя PPA, вчерашний неприятный инцидент стал результатом стечения обстоятельств.

„Одновременно вылетало несколько крупных рейсов, поэтому и на регистрации уже была внушительная очередь. Кроме того, люди не успевали пройти пограничный контроль. Большинство из них пришли на пункт пропуска за полчаса до вылета, то есть в то время, когда уже было объявлено время посадки, и люди должны были садиться в самолет“, - пояснил Ярва.