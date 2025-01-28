Новости Эстонии
28.01.2025, 09:35

Народная инициатива: Таллинну нужны новые железнодорожные остановки. В приоритете столицы два места назначения

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Для того чтобы вместо автомобиля люди пользовались электричкой, нужны новые железнодорожные остановки.
Для того чтобы вместо автомобиля люди пользовались электричкой, нужны новые железнодорожные остановки.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Таллиннцы и работающие в столице жители близлежащих уездов хотели бы, что в городе было больше железнодорожных остановок. Столичное руководство, не возражая в принципе против этой идеи, задается вопросом — где взять на это деньги, пишет Delfi Ärileht.

Осенью прошлого года было запущена народная инициатива „Быстрее построим новые остановки пассажирских поездов в Таллинне“. В прошлый понедельник вопрос обсуждался в экономической комиссии Рийгикогу.

Как отмечается в петиции, если имеющиеся в Таллинне железные дороги будут использоваться более эффективно, это позволит сократить использование автомобилей и сократить количество автомобильных пробок. Железная дорога могла бы стать в Таллинне своего рода метро, отличным решениям для людей, которые приходится ежедневно ездить в столицу.

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