28.01.2025, 09:35
Народная инициатива: Таллинну нужны новые железнодорожные остановки. В приоритете столицы два места назначения(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннцы и работающие в столице жители близлежащих уездов хотели бы, что в городе было больше железнодорожных остановок. Столичное руководство, не возражая в принципе против этой идеи, задается вопросом — где взять на это деньги, пишет Delfi Ärileht.
Осенью прошлого года было запущена народная инициатива „Быстрее построим новые остановки пассажирских поездов в Таллинне“. В прошлый понедельник вопрос обсуждался в экономической комиссии Рийгикогу.
Уже подписаны?