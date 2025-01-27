Студенты-юристы Таллинна предлагают бесплатные юридические консультации горожанам

Студенты консультируют на эстонском языке, по возможности также на русском и английском языках. Юридические консультации на русском и английском языках зависят от языковых навыков студентов.

В этом году студенты будут предоставлять бесплатные юридические консультации с 27 января по 13 июня, с 27 июля по 29 августа и с 22 сентября по 5 декабря. Для получения юридической консультации следует написать на электронную почту ejl@juristideliit.ee или позвонить по номерам телефона 631 4466 или 631 3002 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.