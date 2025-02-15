Экономика
15.02.2025, 15:00

„Это абсурд!“ Из-за высоких цен остановилось производство крупнейшего в Эстонии потребителя электроэнергии

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Работа завода остановлена со вторника
Работа завода остановлена со вторника
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Стремительный рост цен на электроэнергию на этой неделе вынудил компанию Estonian Cell снова приостановить свое производство. По словам представителя компании, это абсурд, что деятельность крупнейшего в Эстонии потребителя электроэнергии зависит от погоды.

На этой неделе средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составила 197,78 евро за мегаватт-час. В субботу она выросла до 269,16 евро за мегаватт-час, побив тем самым рекорд ​​этого года. В то же время в Финляндии электроэнергия почти в пять раз дешевле.

„Мы остановили производство еще во вторник, и теперь каждый день в обед ждем цену следующего дня“, — рассказал изданию Ärileht финансовый директор Estonian Cell Меэлис Кузьма. Так как цены до сих пор остаются очень высокими, завод не может возобновить работу. "Тот факт, что цена на электроэнергию зависит от погоды и, получается, влияет на наше производство, на самом деле абсурден!“

Estonian Cell потребляет около 25 мегаватт электроэнергии, что делает компанию крупнейшим потребителем электроэнергии в Эстонии. Но цены на электроэнергию достигают рекордных показателей даже в том случае, когда предприятие не закупает электроэнергию на рынке. „Это показывает, что наше влияние на рынок не настолько колоссальное“, — оценил Кузьма.

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