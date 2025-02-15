„Это абсурд!“ Из-за высоких цен остановилось производство крупнейшего в Эстонии потребителя электроэнергии(23)
Стремительный рост цен на электроэнергию на этой неделе вынудил компанию Estonian Cell снова приостановить свое производство. По словам представителя компании, это абсурд, что деятельность крупнейшего в Эстонии потребителя электроэнергии зависит от погоды.
На этой неделе средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составила 197,78 евро за мегаватт-час. В субботу она выросла до 269,16 евро за мегаватт-час, побив тем самым рекорд этого года. В то же время в Финляндии электроэнергия почти в пять раз дешевле.
„Мы остановили производство еще во вторник, и теперь каждый день в обед ждем цену следующего дня“, — рассказал изданию Ärileht финансовый директор Estonian Cell Меэлис Кузьма. Так как цены до сих пор остаются очень высокими, завод не может возобновить работу. "Тот факт, что цена на электроэнергию зависит от погоды и, получается, влияет на наше производство, на самом деле абсурден!“