Financial Times: США могут вывести войска из стран Балтии

В опубликованной сегодня статье-мнении британский журналист Гидеон Рахман, лауреат премии Оруэлла в области политической журналистики, пишет, что после речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции в Европе начало расти ощущение: Соединенные Штаты сегодня превращаются из союзника в угрозу.