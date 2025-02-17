За рубежом
17.02.2025, 17:44

Financial Times: США могут вывести войска из стран Балтии

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RusDelfi
Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции
Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции
ФОТО: Andreas Stroh

Европейские чиновники считают, что Дональд Трамп может пойти на соглашение с Россией и вывести американские войска из стран Балтии, пишет Financial Times.

В опубликованной сегодня статье-мнении британский журналист Гидеон Рахман, лауреат премии Оруэлла в области политической журналистики, пишет, что после речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции в Европе начало расти ощущение: Соединенные Штаты сегодня превращаются из союзника в угрозу.

По словам журналиста, самая мягкая характеристика речи Вэнса, какую он услышал — „ребячество“, предназначенное американской аудитории, которое лучше просто игнорировать.

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