ГАЛЕРЕЯ | После длительного чартера в Таллинн вернулся лайнер Star. Что с ним будет дальше?

Около 1,5 лет судно работало на линии между Ирландией и Великобританией и носило название James Joyce. Теплоход пришел в порт Таллинна в расцветке прежнего оператора и с чужим именем. Вскоре его поставят в Финляндии в сухой док, перекрасят и вернут прежнее название.