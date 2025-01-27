ГАЛЕРЕЯ | После длительного чартера в Таллинн вернулся лайнер Star. Что с ним будет дальше?

Около 1,5 лет судно работало на линии между Ирландией и Великобританией и носило название James Joyce. Теплоход пришел в порт Таллинна в расцветке прежнего оператора и с чужим именем. Вскоре его поставят в Финляндии в сухой док, перекрасят и вернут прежнее название.
Начиная с воскресенья, 9 февраля 2025 года, Star приступит к обслуживанию линии Палдиски — Капельшер (Швеция).
Теплоход Star будет работать на линии один. Обслуживающие сейчас линию суда Sailor и Regal Star ждут решения судовладельца по своей дальнейшей судьбе.