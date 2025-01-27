Экономика
27.01.2025, 19:38

ГАЛЕРЕЯ | После длительного чартера в Таллинн вернулся лайнер Star. Что с ним будет дальше?

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После длительной работы в чартере в Ирландии, сегодня, 27 января, в Таллинн вернулся пассажирский теплоход Star, принадлежащий компании Tallink.

Около 1,5 лет судно работало на линии между Ирландией и Великобританией и носило название James Joyce. Теплоход пришел в порт Таллинна в расцветке прежнего оператора и с чужим именем. Вскоре его поставят в Финляндии в сухой док, перекрасят и вернут прежнее название.

Начиная с воскресенья, 9 февраля 2025 года, Star приступит к обслуживанию линии Палдиски — Капельшер (Швеция).

Теплоход Star будет работать на линии один. Обслуживающие сейчас линию суда Sailor и Regal Star ждут решения судовладельца по своей дальнейшей судьбе.

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