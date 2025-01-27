Вице-мэр Таллинна отчитался: ликвидация велодорожки на Пярнуском шоссе повысила безопасность движения

Прошлой осенью на виадуке Пярнуского шоссе в направлении в центр города были расширены полосы движения. Располагавшаяся вдоль проезжей части велосипедная дорожка была ликвидирована, а велосипедисты для пересечения виадука направлены на отделенную от дороги пешеходную зону. В предыдущем решении автобусная полоса была слишком узкой, из-за чего там происходили небольшие аварии с участием автобусов.

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, с момента введения изменений на виадуке Пярнуского шоссе прошло слишком мало времени, чтобы сделать окончательные выводы, однако первые данные показывают положительные изменения. „Если посмотреть на количество зарегистрированных ДТП за последние три года на этом участке, то уже сейчас четко видна тенденция снижения. По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано по 22 случая аварий, а в прошлом году – только 12. Чаще всего участником аварий был автобус, но после введенных изменений с участием автобуса произошло только одно ДТП“, – сказал Ярван.