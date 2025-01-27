Вице-мэр Таллинна отчитался: ликвидация велодорожки на Пярнуском шоссе повысила безопасность движения
Внесенные прошлой осенью изменения в организацию дорожного движения на виадуке Пярнуского шоссе в центре Таллинна улучшили дорожные условия – количество происшествий с участием общественного транспорта снизилось, сообщила таллиннская горуправа в пресс-релизе.
Прошлой осенью на виадуке Пярнуского шоссе в направлении в центр города были расширены полосы движения. Располагавшаяся вдоль проезжей части велосипедная дорожка была ликвидирована, а велосипедисты для пересечения виадука направлены на отделенную от дороги пешеходную зону. В предыдущем решении автобусная полоса была слишком узкой, из-за чего там происходили небольшие аварии с участием автобусов.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, с момента введения изменений на виадуке Пярнуского шоссе прошло слишком мало времени, чтобы сделать окончательные выводы, однако первые данные показывают положительные изменения. „Если посмотреть на количество зарегистрированных ДТП за последние три года на этом участке, то уже сейчас четко видна тенденция снижения. По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано по 22 случая аварий, а в прошлом году – только 12. Чаще всего участником аварий был автобус, но после введенных изменений с участием автобуса произошло только одно ДТП“, – сказал Ярван.
Улучшение безопасности дорожного движения является целью программы устойчивой городской мобильности Таллинна, в рамках которой ключевой задачей является создание безопасной транспортной среды к 2035 году. В программе мобильности уточнены цели в сфере мобильности, установленные в стратегии развития „Таллинн 2035“, а также их реализация.