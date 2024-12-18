В центре Таллинна реконструируют улицу. Выскажите свое мнение!

Улицу Петроолеуми в районе Кесклинн планируется реконструировать: построить новую систему дождевой канализации, обустроить безопасные тротуары, обновить покрытие проезжей части и освещение, а также перестроить инженерные сооружения. Вдоль улицы будут высажены деревья и кустарники. Озеленение отделит тротуары от проезжей части, обеспечив их продолжение и удобное соединение между магистралями. Кроме того, будет изменено расположение остановки общественного транспорта на Нарвском шоссе, а также создана велодорожка, которая соединит уже существующие велодорожки на Нарвском шоссе и улице Рейди.

„Мы устраняем угрозу затоплений в одном из самых проблемных мест столицы. После строительства системы дождевой канализации у нас появится возможность приступить к долгожданной реконструкции улиц Тина и Васе, так как их системы отвода дождевой воды взаимосвязаны“, – заявил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

На улице Петроолеуми на участке между улицами Рейди теэ и Туукри будет организовано двустороннее движение. На участке между улицами Туукри и Нарвским шоссе Петроолеуми станет улицей с одной полосой движения в каждом направлении (1+1), что позволит значительно увеличить объем зеленых зон и обустроить небольшую парковую территорию с местами для отдыха и прогулок.