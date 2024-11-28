28.11.2024, 13:35
Парадокс: вице-мэр Таллинна Ярван борется против велодорожки, которую сам и строил(9)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Построенная на столичном Палдиском шоссе велодорожка является шедевром политического пиара, пишет Eesti Ekspress.
На прошлой неделе члены Центристской партии организовали акцию против построенной на столичном Палдиском шоссе велодорожки. Неоднократно строительство велодорожки критиковал и отвечающий за транспортную сферу вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. После акции протеста Центристской партии издание Delfi Forte опубликовало новость под заголовком „Ярван предложил ликвидировать построенную Пере велодорожку“. (Пяртель-Пеэтер Пере – еще один вице-мэр Таллинна).
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