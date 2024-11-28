Парадокс: вице-мэр Таллинна Ярван борется против велодорожки, которую сам и строил

На прошлой неделе члены Центристской партии организовали акцию против построенной на столичном Палдиском шоссе велодорожки. Неоднократно строительство велодорожки критиковал и отвечающий за транспортную сферу вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван. После акции протеста Центристской партии издание Delfi Forte опубликовало новость под заголовком „Ярван предложил ликвидировать построенную Пере велодорожку“. (Пяртель-Пеэтер Пере – еще один вице-мэр Таллинна).