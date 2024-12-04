04.12.2024, 10:30
Новая трамвайная линия в Таллиннский порт: почему не до терминала D и где велодорожки?(9)
Торжественное открытие обошлось горожанам в круглую сумму
ФОТО: | Delfi Meedia
Это не сравнится с расходами на возведение Старика из озера Юлемисте, но празднование на прошлой неделе открытия небольшого участка трамвайной линии длиной в пару километров тоже обошлось таллиннскому налогоплательщику в немалую сумму.
Канатоходец и чемпион мира по слэклайну Яан Роозе, Таллиннский полицейский оркестр, путешественник Алев Стрём, бесплатные напитки и закуски, сценическое и звуковое оборудование, ведущий праздника (известный актер). Присутствовали министр и мэр, один за другим выступали вице-мэры Пяртель-Пеэтер Пере и Кристьян Ярван — до местных выборов осталось меньше года.
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