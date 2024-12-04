Новая трамвайная линия в Таллиннский порт: почему не до терминала D и где велодорожки?

Канатоходец и чемпион мира по слэклайну Яан Роозе, Таллиннский полицейский оркестр, путешественник Алев Стрём, бесплатные напитки и закуски, сценическое и звуковое оборудование, ведущий праздника (известный актер). Присутствовали министр и мэр, один за другим выступали вице-мэры Пяртель-Пеэтер Пере и Кристьян Ярван — до местных выборов осталось меньше года.

Для новой трамвайной ветки был построен поворот трамвайных путей на Тартуском шоссе налево на улицу Гонсиори. Далее трасса проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути пролегают через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее – по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле „Котла культуры“ новая трасса соединяется с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.