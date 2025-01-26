Таллинн продлит свои автобусные линии в соседних волостях. Первое соглашение уже есть

Автобус маршрута номер 1, который сейчас доезжает до центра Виймси, будет ехать до парковки, расположенной напротив горнолыжного центра Vimka. В общей сложности (туда-обратно) линию продлят на 3,62 километра.

Учитывается, что продленный маршрут будет проходить через жилой район, мимо государственной гимназии и культурного центра Viimsi Artium, где работают различные кружки, в которые ходят и таллиннские дети. По словам заместителя волостного старейшины Алара Мика, продление линии — это долгожданный проект, который улучшит мобильность местных жителей и расширит применение системы „Паркуйся и езжай“, которая сейчас работает только в сопряжении с автобусным маршрутом номер 174.

Стоимость разделят на троих

К сегодняшнему дню договоренность достигнута. Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван поясняет, что на первом этапе волость Виймси построит на парковке площадку для стоянки автобусов. Это должно быть сделано до конца лета.

Сопутствующие продлению автобусной линии расходы разделят на троих — город Таллинн, волость Виймси и соответствующее министерство, которое через Северо-Эстонский центр общественного транспорта отвечает за уездный общественный транспорт. Каждый из участников будет должен в год вкладывать примерно по 100 000 евро.

По крайней мере, город Таллинн не считает эту сумму за полтора километра продленного маршрута обременительной. Эксплуатация общественного транспорта Таллинна обойдется городу в этом году в 120 миллионов евро. „Еще 100 000 евро для нас, естественно, посильно“, - заверил мэр столицы Евгений Осиновский.

Переговоры с другими волостями

По словам Осиновского, при планировании продления городских линий вопрос стоит не столько в стоимости, сколько в желании не начинать конкурировать с другими перевозчиками за пределами Таллинна и не дублировать их уже работающие линии. Всё-таки главный интерес Таллинна состоит в обслуживании таллиннцев. Из этого и исходят, планируя продление автобусных маршрутов.