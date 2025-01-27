Таллинн превратит Старый город в живую культурную среду: что изменится в историческом центре?

По словам вице-мэра Мадле Липпус, составление программы развития предоставило возможность всесторонне осмыслить ценности и потенциал Старого города. „Основой программы является преобразование Старого города в привлекательную среду жизни, отвечающую современным потребностям. Исходя из этого, уже идут работы над повышением доступности городского пространства на улице Уус, также, например, планируется открыть в Старом городе детский сад: согласно концепции 15-минутного города, услуги, которыми жители пользуются каждый день, должны находиться вблизи их домов“, – отметила Липпус. Она также подчеркнула, что жизнеспособное сообщество важно и с точки зрения ЮНЕСКО, так как уникальность Старого города заключается и в том, что в нем по-прежнему живут люди.

Приоритет программы – повысить привлекательность Старого города как приятной и активной среды жизни. В Старом городе будет жить больше людей, если в нем сформируется среда, поддерживающая дух сообщества, что одновременно оживит и все городское пространство. Такое развитие обогащает повседневную жизнь местных жителей и делает Старый город более разнообразным и интересным для гостей. При необходимости программа может быть скорректирована в течение всего периода ее реализации.

В программе развития поставлены конкретные цели: увеличить реальную численность населения Старого города и сократить фиктивную регистрацию и регистрацию в коммерческих интересах; увеличить количество культурных, спортивных, образовательных учреждений и кружков в Старом городе; обеспечить, чтобы жители Старого города были довольны средой жизни и доступностью услуг; предоставить большинству жителей основные услуги в пределах пешей доступности, что означает возможность добраться до них за 15 минут; увеличить долю культурных учреждений, торговых площадей, ориентированных на продажу культурной продукции, предприятий, ориентированных на экономику замкнутого цикла, и помещений, используемых для творческой деятельности.