Евгений Осиновский: премьер-министр положительно отнесся к созданию новой таллиннской больницы

„Мы с министром здравоохранения представили итоги нашей совместной работы по созданию единой больницы в Таллинне на базе государственной Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и трех муниципальных больниц. В общем, консолидация и создание единой больницы является однозначно важным процессом для того, чтобы в будущем предоставить таллиннцам и не только качественную медицинскую услугу“, – заверил Евгений Осиновский.

По его словам, премьер-министр позитивно отнесся к этой идее. „Теперь предстоит дальнейшее обсуждение на уровне правительства. Надеюсь, что правительство тоже согласится на эту консолидацию“, – сказал он радионовостям ERR.

„Конечно, частью этого процесса является инвестиционный план в новую больницу. Мы договорились, что в ближайший месяц в сотрудничестве между Министерством финансов, Министерством социальных дел и Таллинном будет разработан общий план, каким образом финансировать строительство новой таллиннской больницы“, – сказал Осиновский.

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