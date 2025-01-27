Министр Хартман отступила от своего поспешного решения. Какое-то время Elron не будет повышать цены на билеты(1)
Министр регионального развития Пирет Хартман обратилась к государственной железнодорожной компании Elron с просьбой отменить запланированное на начало февраля повышение цен на билеты, основанное на постановлении, которое она сама подписала. „С 3 февраля текущие цены на билеты на поезд будут действительны на всех линиях — изменение цен, которое должно было вступить в силу, будет отложено“, — подтвердил на днях Forte представитель Elron Кристо Мяэ.
Согласно постановлению министерства, с 3 февраля максимальная стоимость проезда в зоне I на пригородных линиях должна была составить 2,2 евро вместо прежних 1,8 евро. Кроме того, Elron планировал начать использовать ценообразование на основе спроса, что означало бы повышение цен на билеты на 16 процентов по всей Эстонии в часы поездок на работу и обратно. Цель — побудить людей ездить на поезде вне часов пик.