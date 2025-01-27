Министр Хартман отступила от своего поспешного решения. Какое-то время Elron не будет повышать цены на билеты

Министр регионального развития Пирет Хартман обратилась к государственной железнодорожной компании Elron с просьбой отменить запланированное на начало февраля повышение цен на билеты, основанное на постановлении, которое она сама подписала. „С 3 февраля текущие цены на билеты на поезд будут действительны на всех линиях — изменение цен, которое должно было вступить в силу, будет отложено“, — подтвердил на днях Forte представитель Elron Кристо Мяэ.