Компания Elron обещала резервистам бесплатный проезд в течение недели, но кондуктор потребовал заплатить за билет(9)
В течение недели, с 28 апреля по 5 мая, когда по инициативе Министертва оборроны проходила неделя резервистов, компания Elron обещала, что люди, прошедшие службу в Силах обороны Эстонии, смогут ездить на ее поездах бесплатно. И все же одному, по меньшей мере, резервисту пришлось заплатить за билет, пишет издание Delfi Ärileht.
В издание Delfi Ärileht обратился читатель, посетовавший на то, что фирма Elron, пообещавшая на своем сайте, что резервисты во время посвященной им недели смогут бесплатно ездить на поездах компании, не сдержала обещание. В субботу, 4 мая, читатель ехал на поезде из Тарту в Таллинн и предъявил кондуктору документ, подтверждающий, что он является резервистом, однако контролер заявил, что в документе не указано, что пассажир находится сейчас на срочной службе.