Компания Elron обещала резервистам бесплатный проезд в течение недели, но кондуктор потребовал заплатить за билет

В издание Delfi Ärileht обратился читатель, посетовавший на то, что фирма Elron, пообещавшая на своем сайте, что резервисты во время посвященной им недели смогут бесплатно ездить на поездах компании, не сдержала обещание. В субботу, 4 мая, читатель ехал на поезде из Тарту в Таллинн и предъявил кондуктору документ, подтверждающий, что он является резервистом, однако контролер заявил, что в документе не указано, что пассажир находится сейчас на срочной службе.