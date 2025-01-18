„Это крайне несправедливо по отношению к жителям столицы“. Elron повышает цены на билеты в Таллинне(1)
Министерство регионального развития и сельского хозяйства намерено повысить стоимость билетов на поезда только в первой зоне, то есть в Таллинне. Горуправа столицы считает этот шаг формой вымогательства, пишет RusERR.
Согласно информации, которую фирма Elron направила в Транспортный департамент столицы, стоимость билета в первой зоне увеличится с 1,80 до 2,20, то есть более чем на 20%. При этом у Таллинна есть договор с Elron, по которому город оплачивает стоимость железнодорожных билетов для жителей столицы, чтобы они могли передвигаться на поездах в пределах города бесплатно.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, решение министерства повысить цены на билеты уже после утверждения городского бюджета вызывает особое сожаление, а также „ставит Таллиннскую городскую управу в безвыходное положение и крайне несправедливо по отношению к жителям Таллинна“. Теперь горуправе придется искать возможности покрыть эти новые расходы, средства на которые не предусмотрены, либо у таллиннцев исчезнет возможность бесплатно ездить в пределах города поездами, отметил вице-мэр.
По мнению горуправы, повышая цены только в Таллинне, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман по сути вымогает деньги у города и покрывает расходы других регионов за счет Таллинна. При этом сама министр отмечает, что это не новое повышение цен: оно было произведено в конце прошлого года, и общественность об этом была проинформирована. „Если говорить о повышении цен в целом, то окончательное решение о повышении цен фактически принимает Elron, а мы указываем пределы, в которых Elron может принимать решение. Но окончательная цена все равно будет той, которую называет Elron“, – сказала Хартман.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства, в том числе такие перемены в Таллинне связаны с тем, что сейчас в ускоренном темпе готовится единый билет, который сделает передвижение по Таллинну и его окрестностям намного удобнее. В том числе станет больше поездов, что повысит плотность расписания в Таллинне и окрестностях. „И, конечно, мы должны иметь в виду, что даже к той цене, которая сейчас обсуждается, государство по-прежнему будет добавлять 50 процентов от общей стоимости билетов. Таким образом, фактически вклад государства будет оставаться в Таллинне“, – заключила Хартман.
В новом прейскуранте Elron планирует ценообразование в большей степени будет основано на спросе, соответственно, можно предположить, что поездки в то время, когда люди идут на работу и возвращаются с работы, будут заметно дороже, чем в дневное время или поздно вечером.
Цены уже повышались в 2024 году
В конце 2023 года министр регионального развития Мадис Каллас подписал постановление, согласно которому с начала 2024 года повысились предельные цены на железнодорожные билеты. Увеличение цен было вызвано возросшими расходами на инфраструктуру Eesti Raudtee, а также общим ростом цен.
Постановлением увеличилась преимущественно предельная стоимость километра пути и самого билета. Билет для I зоны подорожал с 1,60 до 1,80 евро. Стоимость проезда через несколько зон увеличилась примерно на 10 процентов. Новые предельные цены на железнодорожные билеты начали действовать с 1 января 2024 года.
До этого цены на билеты на поезд повышались 1 января 2022 года.