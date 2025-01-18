„Это крайне несправедливо по отношению к жителям столицы“. Elron повышает цены на билеты в Таллинне

Согласно информации, которую фирма Elron направила в Транспортный департамент столицы, стоимость билета в первой зоне увеличится с 1,80 до 2,20, то есть более чем на 20%. При этом у Таллинна есть договор с Elron, по которому город оплачивает стоимость железнодорожных билетов для жителей столицы, чтобы они могли передвигаться на поездах в пределах города бесплатно.

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, решение министерства повысить цены на билеты уже после утверждения городского бюджета вызывает особое сожаление, а также „ставит Таллиннскую городскую управу в безвыходное положение и крайне несправедливо по отношению к жителям Таллинна“. Теперь горуправе придется искать возможности покрыть эти новые расходы, средства на которые не предусмотрены, либо у таллиннцев исчезнет возможность бесплатно ездить в пределах города поездами, отметил вице-мэр.

По мнению горуправы, повышая цены только в Таллинне, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман по сути вымогает деньги у города и покрывает расходы других регионов за счет Таллинна. При этом сама министр отмечает, что это не новое повышение цен: оно было произведено в конце прошлого года, и общественность об этом была проинформирована. „Если говорить о повышении цен в целом, то окончательное решение о повышении цен фактически принимает Elron, а мы указываем пределы, в которых Elron может принимать решение. Но окончательная цена все равно будет той, которую называет Elron“, – сказала Хартман.