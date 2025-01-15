„Народ просто в поезд не вмещается!“ Между Таллинном и Аэгвийду убрали один рейс. Пассажиров — как сельди в бочке

С изданием связался читатель, которого разгневало решение Elron. „“На поезде Таллинн - Аэгвийду едет много людей, и поезда обычно полные, потому что многие дети едут из Кехра, Раазику и Арукюла в школу в Таллинн, не говоря уже о едущих на работу. Если раньше поезда из Таллинна в Аэгвийду отправлялись в 14.30 - большой поезд (четыре двери), 15.36 – небольшой поезд (три двери) и 16.47 - большой поезд (четыре двери), то теперь в этом временном промежутке отправление большого поезда в 16.47 отменено, а отправление небольшого поезда в 15.36 перенесено на 16.12“, - говорит читатель.