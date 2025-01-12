ФОТО И ВИДЕО | Поезд врезался в стоявший на переезде автомобиль. Железнодорожное движение между Таллинном и Нарвой нарушено

„На пути отправившегося из Таллинна в Нарву в 16:31 поезда (рейс № 22) в 18:24 оказался стоявший на железнодорожном переезде Кивиыли автомобиль. По первоначальным данным, пострадавших нет“, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ.

На место происшествия вызвали полицию и Спасательный департамент. Из-за аварии движение пассажирских поездов в восточном направлении (Таллинн-Нарва) нарушено и есть изменения во времени отправления и прибытия рейсов. „Поскольку дорога в результате ДТП еще перекрыта, отменили рейс Нарва-Таллинн № 23, который должен был отправиться в 19:39, и заменили автобусом“, - добавил Мяэ.

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Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron www.elron.ee или по бесплатному инфотелефону 616 0245.

Более точную информацию о ДТП можно получить в Департаменте полиции и погранохраны.

Elron компенсирует стоимость поездки в случае опоздания поезда на 30 или более минут, и для получения компенсации нужно заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus

Напомним, в воскресенье утром движение пассажирских поездов уже было нарушено из-за царящих на железной дороге тяжелых дорожных условий, и поезда южного, юго-западного и восточного направления опаздывали.

„Из-за выпавшего ночью снега были заблокированы стрелки в Вягева, Йыхви и Кохила, - сказал утром руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Из-за тяжелых дорожных условий прервалось или было сильно нарушено движение пассажирских поездов соответственно между Таллинном и Тарту/Койдула/Валга, Таллинном и Нарвой и Таллинном и Рапла/Тюри/Вильянди“.

Ремонтные бригады AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee всё утро устраняли возникшие из-за тяжелых погодных условий повреждения инфраструктуры. „К настоящему моменту движение восстановлено, но поезда ходят с большими опозданиями и могут быть значительные изменения во времени прибытия и отправления. Просим перед поездкой обязательно смотреть сообщения об опозданиях на сайте Elron“, - добавил Мяэ.