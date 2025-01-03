Сколько стоят билеты на поезд из Вильнюса в Таллинн?(4)
Из Вильнюса в Таллинн можно будет доехать на поезде за один день, сообщает предприятие „Литовские железные дороги“. Пассажиры и радуются этой вести и критикуют ее. Поездка будет с двумя пересадками, придется покупать три отдельных билета. Полная стоимость поездки составит 50 евро, пишет литовский Delfi со ссылкой на портал madeinvilnius.lt.
Перевозчик говорит, что три билета придется покупать только временно, постараются как можно быстрее договориться с латвийскими и эстонскими коллегами о введении одного билета. С 6 января из Вильнюса на поезде можно будет доехать до Таллинна. Об этом информировала компания LTG Link.
„Пассажир садится на поезд в Вильнюсе и с двумя пересадками за 10.5 часов доезжает до Таллинна, – сказала представитель компании Сандра Тринкунайте-Римкене. – До Риги пассажиры будут ехать на поезде LTG Link, там пересядут на поезд латвийской компании Viena vilciena, а в Валге в эстонский Elron. Все вместе обойдется в 50 евро“.
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„Если придется покупать три разных билета, а один из них купить не удастся, то радоваться рано. По законам ЕС, если у тебя есть один билет, то в случае опоздания к пересадке, ж/д гарантируют тебе достижение конечной точки маршрута. Если в ближайшее время нет другого поезда, даже такси оплачивают“, – писал в Facebook основатель компании Mokėk keliauti Робертас Погорелис.
Когда-то из Вильнюса в Таллинн ходил прямой поезд. Поэтому появившуюся возможность сообщения со столицей Эстонии LTG Link не называют свое предложение новинкой. Возможно, в будущем на этом маршруте будет курсировать прямой поезд. Латвийский перевозчик уже сообщил, что получил разрешение на аренду литовского поезда, чтобы он мог ехать до Валги, тогда пассажиры будут совершать только одну пересадку.
Если сравнить предложенное сообщение с Таллинном на поезде с автобусными перевозками, то автобусы довезут до Таллинна на 1–2 часа быстрее.
И цены на автобусный билет ниже – 18–39 евро (напомним, что на поезде поездка обойдется в 50 евро).
Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link начали взаимное согласование расписаний движения поездов в декабре, чтобы с начала следующего года пассажиры могли путешествовать поездами между странами Балтии.
Ожидается, что согласованный железнодорожный маршрут, соединяющий балтийские столицы, будет доступен с 6 января 2025 года. Общее время в пути от Вильнюса до Таллинна может занять около десяти часов.
Предусмотрено, что сначала сообщение будет обслуживаться составами всех троих перевозчиков и будет состоять из двух пересадок - в Риге и Валге, время пересадки между рейсами составит около 10-20 минут. В то же время ведется работа по сокращению количества пересадок в ближайшем будущем.
Поезд Вильнюс-Рига-Таллинн предусматривает остановки в следующих местах: Елгава, Рига, Земитани, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.