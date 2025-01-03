Сколько стоят билеты на поезд из Вильнюса в Таллинн?

Перевозчик говорит, что три билета придется покупать только временно, постараются как можно быстрее договориться с латвийскими и эстонскими коллегами о введении одного билета. С 6 января из Вильнюса на поезде можно будет доехать до Таллинна. Об этом информировала компания LTG Link.

„Пассажир садится на поезд в Вильнюсе и с двумя пересадками за 10.5 часов доезжает до Таллинна, – сказала представитель компании Сандра Тринкунайте-Римкене. – До Риги пассажиры будут ехать на поезде LTG Link, там пересядут на поезд латвийской компании Viena vilciena, а в Валге в эстонский Elron. Все вместе обойдется в 50 евро“.

„Если придется покупать три разных билета, а один из них купить не удастся, то радоваться рано. По законам ЕС, если у тебя есть один билет, то в случае опоздания к пересадке, ж/д гарантируют тебе достижение конечной точки маршрута. Если в ближайшее время нет другого поезда, даже такси оплачивают“, – писал в Facebook основатель компании Mokėk keliauti Робертас Погорелис.

Когда-то из Вильнюса в Таллинн ходил прямой поезд. Поэтому появившуюся возможность сообщения со столицей Эстонии LTG Link не называют свое предложение новинкой. Возможно, в будущем на этом маршруте будет курсировать прямой поезд. Латвийский перевозчик уже сообщил, что получил разрешение на аренду литовского поезда, чтобы он мог ехать до Валги, тогда пассажиры будут совершать только одну пересадку.

Если сравнить предложенное сообщение с Таллинном на поезде с автобусными перевозками, то автобусы довезут до Таллинна на 1–2 часа быстрее.

И цены на автобусный билет ниже – 18–39 евро (напомним, что на поезде поездка обойдется в 50 евро).

Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link начали взаимное согласование расписаний движения поездов в декабре, чтобы с начала следующего года пассажиры могли путешествовать поездами между странами Балтии.