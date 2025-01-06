В Литву - на поезде! Сегодня открывается пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс

„Унифицировав расписания пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы, мы начинаем регулярное железнодорожное сообщение между тремя странами, которого не существовало тридцать лет“, - заявил председатель правления Elron Лаури Бетлем.

„Хотя теоретически между столицами можно было путешествовать на поезде, вступающие в силу расписания сделают пересадку значительно удобнее, чем раньше. Особенно важна связь с Южной Эстонией“.

По словам председателя правления латвийского оператора пассажирских поездов Pasažieru Vilciens (Vivi) Райтиса Нешпорса, всех трех операторов пассажирских поездов объединяет желание улучшить сообщение между странами Балтии.

„Конечно, согласование расписаний - это только первый этап в создании удобного для пассажиров пассажирского поездного сообщения между странами Балтии“, - сказал Нешпорс. „Созданное сообщение демонстрирует общие цели и хорошее сотрудничество трех операторов пассажирских поездов, которое, безусловно, продолжится, когда будет улучшено трансграничное сообщение“.

С двумя пересадками

По словам председателя правления литовского оператора пассажирских поездов LTG Link Кристины Мейде, пассажиры заинтересованы в удобном пассажирском железнодорожном сообщении между столицами стран Балтии. „Пассажиры проявили большой интерес к железнодорожному сообщению между Вильнюсом и Ригой, которое началось год назад, и за первый год по этой линии проехало более 62 тысяч пассажиров“, - сказал он. „Мы надеемся, что благодаря новому сообщению с Таллинном и университетским городом Тарту мы сможем еще лучше удовлетворить потребности пассажиров“.

В случае сообщения Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками, начинающимися сегодня, на маршруте Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, на маршруте Валга – Рига латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на маршруте Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.