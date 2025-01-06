В Литву - на поезде! Сегодня открывается пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс(5)
С 6 января графики движения пассажирских поездов в Эстонии, Латвии и Литве унифицированы, чтобы обеспечить возможность путешествий между столицами трех стран на поездах, пишет Delfi Ärileht.
„Унифицировав расписания пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы, мы начинаем регулярное железнодорожное сообщение между тремя странами, которого не существовало тридцать лет“, - заявил председатель правления Elron Лаури Бетлем.
„Хотя теоретически между столицами можно было путешествовать на поезде, вступающие в силу расписания сделают пересадку значительно удобнее, чем раньше. Особенно важна связь с Южной Эстонией“.
По словам председателя правления латвийского оператора пассажирских поездов Pasažieru Vilciens (Vivi) Райтиса Нешпорса, всех трех операторов пассажирских поездов объединяет желание улучшить сообщение между странами Балтии.
„Конечно, согласование расписаний - это только первый этап в создании удобного для пассажиров пассажирского поездного сообщения между странами Балтии“, - сказал Нешпорс. „Созданное сообщение демонстрирует общие цели и хорошее сотрудничество трех операторов пассажирских поездов, которое, безусловно, продолжится, когда будет улучшено трансграничное сообщение“.
С двумя пересадками
По словам председателя правления литовского оператора пассажирских поездов LTG Link Кристины Мейде, пассажиры заинтересованы в удобном пассажирском железнодорожном сообщении между столицами стран Балтии. „Пассажиры проявили большой интерес к железнодорожному сообщению между Вильнюсом и Ригой, которое началось год назад, и за первый год по этой линии проехало более 62 тысяч пассажиров“, - сказал он. „Мы надеемся, что благодаря новому сообщению с Таллинном и университетским городом Тарту мы сможем еще лучше удовлетворить потребности пассажиров“.
В случае сообщения Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками, начинающимися сегодня, на маршруте Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, на маршруте Валга – Рига латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на маршруте Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.
В случае поездки, проходящей через несколько стран, билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирского поезда. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, в приложении, в билетном автомате или у кондуктора в поезде.
Билеты на маршрут Таллинн - Тарту - Валга можно приобрести через систему Elron (максимум за 14 дней) или на месте в поезде. Пронумерованы и гарантируют сидячее место только места в первом классе.
Билеты на маршрут Валга-Рига можно приобрести через систему Vivi (максимум за 10 дней), с помощью приложения Vivi или на месте в поезде. Пронумерованных мест в поезде нет.
Билеты на маршрут Рига-Вильнюс можно приобрести через систему LTG Link (максимально за 30 дней), с помощью приложения LTG Link или в поезде на месте. Все места в поезде пронумерованы, есть возможность приобрести билет в первом классе.
Не лучше ли самолетом?
Поездка на поезде из Таллинна в Вильнюс обойдет порядка 50-70 евро, в зависимости от класса. Путешествие туда же на самолете - 81 евро, если постараться и заказывать заранее, можно „поймать“ и дешевый рейс всего за 33 евро.