С февраля 2025 года на многих железнодорожных линиях Эстонии повысятся цены на билеты

„При формировании цен на билеты больше внимания будет уделяться тому, как решить проблему переполненности в часы пик, особенно на междугородних линиях, и стимулировать использование менее загруженных рейсов за счет более низких цен на билеты“, - заявил руководитель отдела общественного транспорта министерства Андрес Руубас.

Согласно проекту постановления министерства, с 3 февраля максимальная цена билета на пригородных линиях I зоны (Таллинн-Пяэскюла, Таллинн-Лаагри, Таллинн-Валдеку, Таллинн-Вессе) составит 2,20 евро (в 2024 году - 1,80 евро). Предельные цены в зонах II-V (Вессе-Тапа, Валдеку-Рапла, Лаагри-Турба, Лаагри-Кейла, Лаагри-Палдиски, Лаагри-Клоогаранна) и между зонами останутся прежними.

Билет на линии Таллинн-Нарва в следующем году вырастет с 14 до 15 евро, а на линии Таллинн-Раквере - с 7,30 до 9 евро. Ценовой рост на линии Таллинн-Тарту составит всего 10 центов.

Elron также начнет более четко дифференцировать цены на билеты в зависимости от времени суток и дня недели, чтобы распределить пассажиропотоки и предложить более дешевые билеты в непиковые часы для более чувствительных к цене клиентов.

В 2025 году изменение цен на железнодорожные билеты, по словам председателя правления Elron Лаури Бетлема, будет находиться в пределах от 16-процентного снижения до 23-процентного увеличения. „Например, на линиях Таллинн-Валга и Таллинн-Койдула цены на билеты станут более выгодными“, - сообщил он.

Новые тарифы будут опубликованы на сайте Elron не позднее 19 января.

Цены уже повысились в 2024 году

В конце 2023 года министр регионального развития Мадис Каллас подписал постановление, согласно которому с начала 2024 года повысились предельные цены на железнодорожные билеты. Увеличение цен было вызвано возросшими расходами на инфраструктуру Eesti Raudtee, а также общим ростом цен.