09.01.2025, 19:48
Глава Elron о поезде до Вильнюса: для таллиннца он уступает автобусному и авиасообщению. А кто будут пассажиры?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Открытое на этой неделе железнодорожное сообщение между Таллинном и Вильнюсом предназначено скорее не для таллиннцев, а для жителей Центральной и Южной Эстонии, говорит в интервью изданию Ärileht руководитель компании Elron Лаури Бетлем.
Почти тридцать лет между странами Балтии не было регулярного железнодорожного сообщения. Балтийские страны — не очень большой регион, у нас нет горного рельефа, чтобы нельзя было построить железнодорожные пути. Почему это заняло так много времени?
Уже подписаны?