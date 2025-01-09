Глава Elron о поезде до Вильнюса: для таллиннца он уступает автобусному и авиасообщению. А кто будут пассажиры?

Почти тридцать лет между странами Балтии не было регулярного железнодорожного сообщения. Балтийские страны — не очень большой регион, у нас нет горного рельефа, чтобы нельзя было построить железнодорожные пути. Почему это заняло так много времени?

Рельсы у нас на самом деле имеются, но...

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