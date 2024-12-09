Обещанный поезд Вильнюс-Рига-Таллинн может быть запущен уже в январе!

Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link начали взаимное согласование расписаний движения поездов, чтобы с начала следующего года пассажиры могли путешествовать поездами между странами Балтии, передает латвийский портал Delfi.

Общее время в пути от Вильнюса до Таллинна может занять около десяти часов.

Ожидается, что согласованный железнодорожный маршрут, соединяющий балтийские столицы, будет доступен с 6 января 2025 года.

Предусмотрено, что сначала сообщение будет обслуживаться составами всех троих перевозчиков и будет состоять из двух пересадок - в Риге и Валге, время пересадки между рейсами составит около 10-20 минут. В то же время ведется работа по сокращению количества пересадок в ближайшем будущем.

Поезд Вильнюс-Рига-Таллинн предусматривает остановки в следующих местах: Елгава, Рига, Земитани, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.

Председатель правления PV Райтис Нешпорс отметил, что подготовительная фаза для балтийского железнодорожного сообщения начнется раньше, с 15 декабря этого года, когда PV подгонит время отправления дизельного поезда Рига-Валга ко времени прибытия дизельного поезда LTG Link из Вильнюса в Ригу.

С 6 января следующего года пассажирские перевозки из Валги в Тарту и далее в Таллинн будут осуществляться дополнительным дизельным поездом эстонского перевозчика Elron.

Сейчас также изучаются возможности сокращения количества пересадок, в том числе с LTG Link, которые вместе с партнерами и должностными лицами Эстонской железной дороги в понедельник, 9 декабря, проведут тестовый заезд по маршруту Вильнюс-Валга, чтобы проверить техническую совместимость дизельного поезда PESA 730 ML с железнодорожной инфраструктурой Эстонии.