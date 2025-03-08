Как мошенники из-за пределов Евросоюза крадут ваши деньги по телефону? Где берут наши телефонные номера, откуда знают имена?

Представьте: вам звонят с незнакомого номера. Код страны: +372 – эстонский. Вроде бы ничего подозрительного. Любопытство берет верх, и вы отвечаете на звонок. Из динамика доносится приятный женский голос. Вежливо, на удобном для вас русском языке, она представляется сотрудницей банка или почты. Сообщает, что вам пришла посылка или что на вашем счете замечена подозрительная активность. Затем она просит продиктовать свои личные данные или подтвердить запрос в Smart-ID.