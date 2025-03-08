Таллиннский гимназист организовал наркобизнес, ездил в школу на Audi A6, купленной за наличные и... остался свободным человеком

Последний год учебы в гимназии для молодого человека из Таллинна, который позже поступил в Тартуский университет, выдался „напряженным“. Параллельно с усердной учебой в школе он копил деньги, полученные от наркобизнеса, которые в конечном итоге достигли такой суммы, что только в комнате парня в доме его родителей было обнаружено почти 35 000 евро наличными. Захватывающую криминальную историю рассказывает Eesti Ekspress.