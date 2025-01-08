ОПРОС | Какой вид транспорта вы выберете для поездки из Таллинна в Вильнюс?

На начавшем работу с 6 января маршруте Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками на участке Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, от Валга до Риги латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на участке Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.

В случае поездки, проходящей через несколько стран, билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирского поезда. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, в приложении, в билетном автомате или у кондуктора в поезде.

Билеты на маршрут Таллинн - Тарту - Валга можно приобрести через систему Elron (максимум за 14 дней) или на месте в поезде. Пронумерованы и гарантируют сидячее место только места в первом классе.

Билеты на маршрут Валга-Рига можно приобрести через систему Vivi (максимум за 10 дней), с помощью приложения Vivi или на месте в поезде. Пронумерованных мест в поезде нет.

Билеты на маршрут Рига-Вильнюс можно приобрести через систему LTG Link (максимально за 30 дней), с помощью приложения LTG Link или в поезде на месте. Все места в поезде пронумерованы, есть возможность приобрести билет в первом классе.

Не лучше ли автобусом или самолетом?

Поездка на поезде из Таллинна в Вильнюс обойдется порядка 50–70 евро, в зависимости от класса. Если ехать на машине с небольшими остановками, то на топливо придется потратить в среднем 60–70 евро. Более подробное сравнение цен на поездку до Вильнюса разными видами транспорта — здесь.

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