Важно! Меняется расписание поездов в восточном и южном направлениях: идет ремонт железной дороги

„Мы настоятельно просим пассажиров ежедневно проверять расписание, так как на многих маршрутах изменяется время прибытия и отправления поездов, - сказал руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ. - В зависимости от отправления и маршрута время в пути сокращается на 11 минут или увеличивается на 12 минут“.

Представитель Elron обращает внимание на изменения, затрагивающие пассажиров, отправляющихся с остановок Кулли и Арукюла:

С 06.01 по 16.01 все поезда на остановках Кулли и Арукюла будут останавливаться только на платформах в направлении Таллинна.

С 17.01 по 26.01 все поезда на остановках Кулли и Арукюла будут останавливаться только на платформах в направлении Tapa/Тарту/Нарва.

Смотрите расписание южного и восточного направления ЗДЕСЬ, расписание поездов южного направления ЗДЕСЬ.

Таллинн — Тарту — Рига — Вильнюс

С 6 января унифицировано расписание движения пассажирских поездов Эстонии, Латвии и Литвы: это позволит сделать поездки между тремя столицами более комфортными. Поезда между Таллинном, Тарту, Ригой и Вильнюсом будут курсировать один раз в день в каждом направлении, с пересадками в Валга и Риге. На начальном этапе билеты можно приобрести на порталах операторов, через приложение, в билетных автоматах или у кондукторов в поездах. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Хотя пересадки составляют менее 20 минут, дорога из Таллинна в Вильнюс будет занимать 10 часов 3 минуты, а из Тарту — 8 часов 34 минуты.

„Сообщение Таллинн — Тарту — Рига — Вильнюс проходит с двумя пересадками, пассажиры должны будут купить билеты онлайн у каждого железнодорожного оператора или непосредственно в поезде, но мы также начали создавать совместное решение по продаже билетов“, — сказал Лаури Бетлем, председатель правления Elron. По его словам, наибольшую ценность новая железнодорожная линия представляет для жителей Южной Эстонии и Тарту, поскольку регион имеет мало внешних связей.

„Как по времени в пути, так и по цене билетов путешествие на поезде между Тарту и Ригой во всех отношениях будет конкурентоспособным по сравнению с альтернативными вариантами. В то же время соединение, безусловно, ценно и для жителей Центральной Эстонии, возможности которых поехать в Латвию и Литву скорее скромны“, - добавил глава Elron.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить