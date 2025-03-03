Новые бонусы Bolt Plus: бесплатная доставка еды и кешбэк с каждой поездки

Генеральный менеджер Bolt Food в Эстонии Ягуп Ялакас подчеркивает намерение Bolt предлагать клиентам универсальный пакет услуг: „Наша цель – сделать сервисы Bolt доступными и удобными для каждого, и мы на верном пути! Программа Bolt Plus позволяет снизить расходы на заказ поездок и услуги курьера одновременно, а также максимально ускорить обслуживание“.

Бесплатная и быстрая доставка заказов

Подключив Bolt Plus, пользователи сервиса Bolt Food смогут заказывать еду и другие товары в приложении без платы за доставку (если тариф не превышает 4 евро). Достаточно заказать готовую еду на сумму не менее 10 евро. При заказе из магазинов, в том числе продуктов из Bolt Market, минимальная стоимость корзины должна составлять 25 евро. Заказы клиентов Bolt Plus обслуживаются вне очереди – еда не успеет остыть в дороге!

Кешбэк с каждой поездки

Бонусы Bolt Plus также распространяются на заказ поездок с Bolt: участники программы получают возврат 10 % от цены поездки в виде бонуса на Bolt-баланс. Бонусная сумма может использоваться для оплаты любой услуги Bolt. А если планы изменились, с Bolt Plus можно бесплатно отменить три поездки в месяц.

Как подключиться и сколько это стоит

Присоединиться к программе может каждый – первый месяц Bolt Plus предоставляется пользователям в подарок. По истечении месяца стоимость подписки составит 5.99 евро в месяц.

Рестораны и магазины, в которых можно сделать заказ без платы за доставку, отмечены символом „+„ в приложении.

Как подключить Bolt Plus с экрана стационарного компьютера, расскажет эта страница.

Для доступа к программе со смартфона вам понадобится приложение Bolt: перейдите по этой ссылке.