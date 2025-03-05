Российский военный корабль сопроводил через Ла-Манш находящееся под санкциями судно

Грузовое судно Baltic Leader, находящееся под санкциями США за перевозку оружия в интересах российских вооруженных сил, вывозит военную технику с российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, которую начали сворачивать после падения в этой стране режима Башара Асада.

Сообщается, что это уже третье судно за месяц, перевозящее российское оружие из Сирии через Ла-Манш, и в ближайшие недели ожидаются еще два. Для сопровождения груза Россия выделила корвет „Бойкий“. Журналисты смогли запечатлеть на его борту моряков, сжигающих секретные документы и занимающихся пулеметами.