За рубежом
05.03.2025, 17:07

Российский военный корабль сопроводил через Ла-Манш находящееся под санкциями судно

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Британские военно-морские силы осуществляли наблюдение
Британский военный корабль HMS Somerset наблюдает за российским грузовым судном Baltic Leader
Британский военный корабль HMS Somerset наблюдает за российским грузовым судном Baltic Leader
ФОТО: ROYAL NAVY | via REUTERS

Российское грузовое судно Baltic Leader, находящееся под международными санкциями, с экипажем из людей в военной форме и грузом военной техники, прошло на этой неделе через Ла-Манш в сопровождении российского военного корвета „Бойкий“, пишет The Times.

Грузовое судно Baltic Leader, находящееся под санкциями США за перевозку оружия в интересах российских вооруженных сил, вывозит военную технику с российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, которую начали сворачивать после падения в этой стране режима Башара Асада.

Сообщается, что это уже третье судно за месяц, перевозящее российское оружие из Сирии через Ла-Манш, и в ближайшие недели ожидаются еще два. Для сопровождения груза Россия выделила корвет „Бойкий“. Журналисты смогли запечатлеть на его борту моряков, сжигающих секретные документы и занимающихся пулеметами.

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