05.03.2025, 17:07
Российский военный корабль сопроводил через Ла-Манш находящееся под санкциями судно(1)
Британские военно-морские силы осуществляли наблюдение
ФОТО: | via REUTERS
Российское грузовое судно Baltic Leader, находящееся под международными санкциями, с экипажем из людей в военной форме и грузом военной техники, прошло на этой неделе через Ла-Манш в сопровождении российского военного корвета „Бойкий“, пишет The Times.
Грузовое судно Baltic Leader, находящееся под санкциями США за перевозку оружия в интересах российских вооруженных сил, вывозит военную технику с российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, которую начали сворачивать после падения в этой стране режима Башара Асада.
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