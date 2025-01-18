Осиновский: „Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор“

Об этом мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил программе радионовостей ERR в пятницу вечером, 17 января, комментируя новость о грядущем повышении цен на проездные билеты.

„Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор, несмотря на то, что в ближайшие несколько месяцев немного вырастут цены для города, а, значит, увеличатся и расходы из городского бюджета, но эта льгота для горожан сохранится“, – сказал Осиновский.

„Создание единого билета по всему Харьюмаа – очень важное изменение в этой системе. Цель этих изменений в том, чтобы человек из Кейла или другого города Харьюского уезда мог приехать в Таллинн, используя все виды общественного транспорта. Начать, например, на поезде, а потом пересесть на трамвай. Это все покрывалось бы единым билетом, человеку было бы очень удобно. Для системы важно, чтобы билеты на ту же дистанцию – на поезде, уездном и городском автобусе – были одинаковыми, поэтому цены при запуске единого билета нужно будет уравнять“, – отметил мэр столицы.

„Переговоры по созданию единого билета между Таллинном и Министерством региональных дел только начались, поэтому я попросил министра отложить вопрос поднятия стоимости билета на поезд Elron до достижения соглашения по вопросу единого билета. Было бы логично запустить общий билет и уравнять цены на билеты на разный вид транспорта, а не делать этого отдельно“, – заключил Осиновский.

Ранее RusERR сообщал, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства намерено повысить стоимость билетов на поезда только в первой зоне, то есть в Таллинне, отмечая, что горуправа столицы считает этот шаг формой вымогательства.