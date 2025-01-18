Осиновский: „Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор“(1)
Таллинн продолжит предоставлять жителям столицы возможность бесплатного проезда на поездах Elron в черте города. Также, по словам мэра, рассматривается проект создания единого билета на все виды транспорта в Таллинне для тех, кто проживает в окрестных самоуправлениях, пишет RusERR.
Об этом мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил программе радионовостей ERR в пятницу вечером, 17 января, комментируя новость о грядущем повышении цен на проездные билеты.
„Таллинн будет предоставлять бесплатный проезд в черте города и на поездах Elron, как делал это до сих пор, несмотря на то, что в ближайшие несколько месяцев немного вырастут цены для города, а, значит, увеличатся и расходы из городского бюджета, но эта льгота для горожан сохранится“, – сказал Осиновский.
„Создание единого билета по всему Харьюмаа – очень важное изменение в этой системе. Цель этих изменений в том, чтобы человек из Кейла или другого города Харьюского уезда мог приехать в Таллинн, используя все виды общественного транспорта. Начать, например, на поезде, а потом пересесть на трамвай. Это все покрывалось бы единым билетом, человеку было бы очень удобно. Для системы важно, чтобы билеты на ту же дистанцию – на поезде, уездном и городском автобусе – были одинаковыми, поэтому цены при запуске единого билета нужно будет уравнять“, – отметил мэр столицы.
„Переговоры по созданию единого билета между Таллинном и Министерством региональных дел только начались, поэтому я попросил министра отложить вопрос поднятия стоимости билета на поезд Elron до достижения соглашения по вопросу единого билета. Было бы логично запустить общий билет и уравнять цены на билеты на разный вид транспорта, а не делать этого отдельно“, – заключил Осиновский.
Ранее RusERR сообщал, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства намерено повысить стоимость билетов на поезда только в первой зоне, то есть в Таллинне, отмечая, что горуправа столицы считает этот шаг формой вымогательства.
Согласно информации, которую фирма Elron направила в Транспортный департамент столицы, стоимость билета в первой зоне увеличится с 1,80 до 2,20, то есть более чем на 20%. При этом у Таллинна есть договор с Elron, по которому город оплачивает стоимость железнодорожных билетов для жителей столицы, чтобы они могли передвигаться на поездах в пределах города бесплатно.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, решение министерства повысить цены на билеты уже после утверждения городского бюджета вызывает особое сожаление, а также „ставит Таллиннскую городскую управу в безвыходное положение и крайне несправедливо по отношению к жителям Таллинна“. Теперь горуправе придется искать возможности покрыть эти новые расходы, средства на которые не предусмотрены, либо у таллиннцев исчезнет возможность бесплатно ездить в пределах города поездами, отметил вице-мэр.