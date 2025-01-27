В Таллинне 4-летний ребенок ушел на прогулку из детсада, воспитатель получил предупреждение

22 января в 10:12 Департамент полиции и погранохраны (PPA) получил сообщение о пропавшем четырехлетнем ребенке из детского сада в Пыхья-Таллинне. „Патруль выехал на вызов, но четыре минуты спустя, в 10:16, в Центр тревоги поступил новый звонок — ребенок найден, и все в порядке“, — сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

Директор детского сада Ojake Наталья Якушкина сказала Delfi, что ребенок был найден в 150 метрах от детсада. „В ходе происшествия сразу связались с матерью и руководством, и ситуация быстро разрешилась, — рассказала она. - Мать попросила не увольнять воспитателя, поэтому ей вынесли предупреждение“.

Якушкина подчеркнула, что, к счастью, ребенок не оказался в опасности. Также по ее словам, были предприняты все необходимые меры. „Безопасность детей — наш приоритет, и мы сделаем все, чтобы избежать таких ситуаций в будущем“, — заверила она.

Подобный инцидент произошел и в Тарту. 2 декабря 2024 года в Центр тревоги сообщили, что в Тарту из расположенного на улице Крейцвальди детского сада ушли трое детей в возрасте 5-7 лет. Полиция вместе с воспитателями и родителями организовала поиски пропавших. Позже их нашли дома у одного из пропавших малышей на улице Эха.

А на прошлой неделе в среду полиция просила помощи в поисках пропавшего в Таллинне 7-летнего Йоханнеса Амадеуса.

О том, что мальчик не вернулся в среду из школы домой, хотя уроки закончились в 12 часов, полиции сообщила мама. У мальчика с собой телефона не было.

Патрули полиции проводили поисковые мероприятия в районе Мустамяэ, где живет мальчик и находится его школа.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Йоханнеса нашли и с ним все в порядке. Он был у друга и заигрался в компьютерные игры.