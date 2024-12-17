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алкоголь
317
статей
Исследование: каждый пятый таллиннский подросток за последний месяц был пьяным
17.12.2024, 10:35
В Латвии сотрудница Maxima сообщила, что покупать алкоголь в присутствии ребенка нельзя, хотя это не так. А как обстоят дела в Эстонии?
(10)
13.12.2024, 07:00
Artur Izumrudov
Надо приезжать на машине: финны рассказали, какую категорию товаров они всё ещё привозят из Эстонии
06.12.2024, 18:00
Дополнительного повышения акциза на алкоголь в следующем году не будет
(6)
02.12.2024, 16:11
Kärt Anvelt,
Jete-Ri Jõesaar
А сколько пьешь ты? Насколько остро стоит проблема употребления алкоголя в Эстонии
05.11.2024, 12:35
Вита Жукова
ГРАФИКИ | Сравните, сколько вы пьете по сравнению с другими европейцами!
(4)
03.11.2024, 12:47
Hebo Rahman
От бокала просекко к пяти бутылкам в день. Обратная сторона символа красивой жизни - зависимость
02.11.2024, 12:12
Зачем Украина атакует российские спиртзаводы
29.10.2024, 17:15
Олег Черныш
Новое яблоко раздора. Торгово-промышленная палата: акциз на алкоголь нельзя повышать два раза в год
(9)
30.09.2024, 10:10
Карл-Роберт Пухм,
Евгения Парв
РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Эстонцы и финны массово едут в Латвию: алкоголь, бензин и э-сигареты за полцены, экономия - до 2000 евро
(36)
23.09.2024, 07:12
Роман Старапопов,
Taavi Sepp
Фаворит воров: магазины начали крепить защитные элементы на пластиковые бутылки с джином
(2)
22.09.2024, 17:35
Анна Теэле Орав
„Ненавистное“ игристое. Почему сомелье морщатся от сладкого шампанского?
21.09.2024, 13:45
Мартин Хансон
Сегодня Prisma начнет продавать алкоголь позже обычного, чтобы привлечь внимание к важной проблеме
(23)
09.09.2024, 08:15
Приграничная торговля процветает: жители Эстонии снова покупают в Латвии много алкоголя
(19)
28.08.2024, 16:16
Танель Саарманн
Врач-нарколог удивляется: финны могут пить сколько угодно алкоголя и при этом ходить на работу
11.08.2024, 20:20
ОТЧЕТ | Жители Эстонии пьют все больше. У алкогольных магазинов выдался крайне удачный год
02.08.2024, 13:57
Санне Сигрид Таветер
Владельцы алкосети сняли крупные дивиденды
(4)
28.07.2024, 21:12
Ученые нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет. И попробовали его
28.07.2024, 17:04
Большое объединение? Продавец алкоголя Araxes хочет купить конкурента
(7)
16.07.2024, 11:50
Реэлика Соммер
ТЕСТ | Страдаете от похмелья после летних вечеринок? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя
13.07.2024, 21:20
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