А сколько пьешь ты? Насколько остро стоит проблема употребления алкоголя в Эстонии

Неумеренное употребление и воздействие алкоголя на здоровье

Эстония относится к странам со скандинавской культурой употребления алкоголя, где его пьют большими дозами с целью опьянения. В странах с континентальной культурой алкоголь обычно употребляют за едой и в меньших объемах.

Неумеренным считается однократное потребление шести и более единиц алкоголя.

Поскольку напитки содержат разное количество этанола, введено понятие единицы алкоголя, что эквивалентно 10 г чистого спирта. Для расчета количества единиц алкоголя применяют формулу:

количество единиц алкоголя = количество (литры) х крепость (%) х 0,789

Для расчета количества единиц алкоголя в конкретном напитке нужно умножить объем напитка в литрах на его крепость, а затем умножить полученный результат на удельный вес алкоголя, то есть на 0,789 (соотношение между плотностью алкоголя и плотностью воды).

Проще всего рассчитать количество единиц выпитого алкоголя с помощью алкокалькулятора kalkulaator.alkoinfo.ee.

С алкоголем напрямую связано около 60 проблем со здоровьем и более 200 заболеваний – косвенно.

Воздействие алкоголя на организм зависит от возраста, пола, генов и других факторов. Полностью безопасного или одинаково умеренного количества алкоголя для всех не существует, но есть границы употребления с низким риском. Однако они применимы только к здоровым взрослым и требуют индивидуальной оценки.

„Каждый четвертый человек, умирающий непосредственно от болезней, вызванных алкоголем, – моложе 50 лет. Самому молодому мужчине, умершему в прошлом году из-за злоупотребления алкоголем и соответственно алкогольного отравления, было 32 года, а женщине – 25 лет. Алкогольная болезнь печени продолжает оставаться основной причиной смертности, за ней следует случайное отравление алкоголем“, – говорит Аннели Саммель.

Она добавляет: „Цирроз и алкогольная болезнь печени – это разные стадии поражения органа. Алкогольная болезнь печени является ранней фазой, которую можно обратить, если прекратить употребление алкоголя. Цирроз поражает соединительную ткань, нарушая работу печени. Это обычно необратимо, хотя отказ от алкоголя может замедлить прогрессирование“.