А сколько пьешь ты? Насколько остро стоит проблема употребления алкоголя в Эстонии
Многие видели на улицах плакаты „В сентябре не пьем“. Эту ежегодную акцию Институт развития здоровья провел уже в восьмой раз. На каком месте по количеству употребления алкоголя среди европейских стран находится Эстония и также какими последствиями грозит чрезмерное употребление спиртного, выясняла „МК-Эстония“.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2,3 миллиарда человек во всем мире считаются пьющими – что означает, что они употребляют алкоголь на регулярной основе. Это почти 30 процентов населения мира.
Эстония относится к числу стран с самым большим потреблением алкоголя, и по состоянию на 2022 год, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), находилась на пятом месте в Европе. Первое, „почетное“ место, заняла наша соседка Латвия.
Различные методики
Но все же, по словам аналитика Эстонского института конъюнктуры Эльмара Орро, такие данные не могут быть верны на все сто процентов.
„При сравнении потребления алкоголя между странами обычно проблема заключается в отсутствии самых последних данных по этому вопросу. Другая проблема – в методиках расчета потребления, которые в разных странах отличаются, – объясняет Эльмар Орро. – В Эстонии, например, мы вычитаем из общего потребления алкоголь, купленный иностранными туристами (например, финнами), но добавляем к расчету результата алкоголь, привезенный из-за границы (например, из Латвии), а также нелегальный алкоголь. Однако в большинстве стран этого не делают, и общий результат, по сути, получается путем деления количества продаваемого в стране алкоголя на количество жителей“.
Орро добавляет: „Тем не менее международные организации ВОЗ и ОЭСР собрали и опубликовали национальные данные о потреблении алкоголя. Как я уже упоминал, данные – не самые свежие. Например, ВОЗ опубликовала данные о потреблении алкоголя в среднем за три года по состоянию на 2020 год, а последние данные ОЭСР для ограниченного числа стран (24 из 38 стран ОЭСР) с 2022 года. Если посмотреть на эти данные, ни в одной из них Эстония не занимает первое место по уровню потребления алкоголя“.
Печальная статистика
По данным исследования Эстонского института конъюнктуры, в 2022 году жители Эстонии потребляли в среднем 11,2 литра абсолютного алкоголя на взрослого человека (15+), что на 1,2% больше, чем годом ранее.
Согласно исследованию, наибольшая доля потребляемого алкоголя приходилась на крепкие спиртные напитки и пиво: 11,9 и 79,6 литра на человека соответственно, а также 16,1 литра вина и 10,6 литра других лёгких алкогольных напитков.
В 2022 году цены на товары и услуги росли очень быстро (+19,4%), в то время как алкогольные напитки дорожали значительно медленнее (+5,9%). Цены на пиво и вино немного выросли, но стоимость крепких спиртных напитков осталась на прежнем уровне или снизилась по сравнению с 2021 годом.
В 2022 году доходы населения продолжили увеличиваться (+8,9%), и алкоголь стал более доступным. Согласно расчетам Эстонского института конъюнктуры, в 2022 году на среднюю ежемесячную нетто-зарплату в Эстонии можно было бы купить на 6 литров водки больше, чем годом ранее, что означает 12 литров водки и 24 литра пива.
В 2023 году ситуация немного улучшилась. В прошлом году эстоноземельцы употребили в среднем 10,9 литра абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, что на 2,7% меньше, чем в 2022 году.
Наибольшая доля потребляемого алкоголя пришлась на крепкие алкогольные напитки (43%) и пиво (35%). В пересчете на напитки это количество означает 12 литров крепких алкогольных напитков, 74 литра пива, 17 литров вина, восемь литров других легких алкогольных напитков на одного человека.
Это означает, что в прошлом году каждый житель Эстонии в среднем выпивал примерно четверть литра водки, три банки пива (0.5 мл), полбутылки вина и полбанки (0,33 мл) других алкогольных напитков в неделю. Тем не менее, по словам заведующей отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель, в целом за последние 20 лет общее потребление алкоголя несколько снизилось.
„Наибольшее потребление зафиксировано в 2007 году (14,2 литра на жителя в возрасте старше 15 лет). Потом оно значительно снизилось во время последнего экономического спада в 2008–2009 годах, затем долгое время оставалось неизменным, но в 2019 году снова начало расти, поскольку уровень жизни населения и выгодные цены на алкоголь снова увеличили потребление. В прошлом году общее потребление снова снизилось, и это также связано с общим экономическим спадом и снижением покупательной способности“, – объясняет Саммель.
Специалист добавляет: „При этом за последние 10 лет увеличилось количество людей, вообще не употребляющих алкоголь: если в 2012 году непьющих было 9%, то в 2022 году их стало уже 16%“.
Повышение акцизов помогает
Аналитик Эстонского института конъюнктуры Эльмар Орро говорит, что потребление алкоголя в Эстонии начало расти в 2019 году, когда снизили акцизы на алкоголь. Таким образом, алкогольные напитки стали более доступными.
Потребление алкоголя в стране росло до 2022 года, но в прошлом году (2023) оно снова упало.
„Одной из причин стало ослабление доверия домохозяйств, что отразилось на потребительском поведении населения, в том числе – употреблении алкоголя. У жителей просто не хватает денег, оставшихся от других расходов, чтобы тратить их на алкоголь“, – констатирует Орро.
По его словам, акциз на алкоголь – одна из мер, помогающих ограничить потребление алкоголя.
„Акциз на алкогольные напитки снизился на 25% в 2019 году и оставался на этом уровне до начала 2024-го, когда его повысили на 5%. Если изначально планировалось повышать акциз на алкоголь на 5% в год в течение трех лет, то нынешний план предусматривает, что уже с июля следующего года акциз вырастет еще на 5%. Рост акцизов вместе с повышением НДС в середине следующего года, безусловно, приведет к скачку цен на алкогольные напитки. А поскольку повышение налогов приведет и к увеличению других цен и общей стоимости жизни, это должно отра-
зиться на потреблении алкоголя в сторону снижения“, – считает Орро.
Заведующая отделом по борьбе с психотропными веществами и наркозависимостью Института развития здоровья Аннели Саммель также убеждена, что алкоголь не должен быть очень доступным продуктом.
„Цена на алкоголь и общая экономическая ситуация оказывают очень существенное влияние на потребление алкоголя“, – говорит она.
Мужчины и женщины
„В целом можно сказать, что употребление алкоголя – самая большая проблема среди мужчин среднего возраста. Но хотя проблема потребления алкоголя – по-прежнему острее среди мужчин, примечательной тенденцией является то, что за последние 10 лет употребление алкоголя среди мужчин снизилось в большей степени, чем среди женщин. Среди женщин употребление алкоголя увеличивается, а не снижается“, – рассказывает Аннели Саммель.
Эльмар Орро из института конъюнктуры подтверждает, что мужчины обычно потребляют больше алкоголя, чем женщины, но бывают и исключения: „Например, в 2023 году алкоголь употребляли 83% мужчин и 77% женщин. Но годом ранее алкоголь употребляли 86% женщин и 84% мужчин. Объем потребления алкоголя среди мужчин выше по сравнению с женщинами, поэтому в 2023 году 9% мужчин были активными потребителями, а среди женщин активно пили только 2%. Крупнейшие потребители алкоголя – жители в возрасте 30–49 и 50–64 лет“.
По данным Института конъюнктуры, если дифференцировать людей, употребляющих алкоголь, по месту жительства, то частое и в больших количествах употребление алкоголя более распространено среди мужчин, живущих в сельской местности.
Если говорить о ежедневном употреблении алкоголя, то это – проблема, которая среди женщин почти не встречается (доля ежедневно употребляющих алкоголь женщин составляет менее 1%). Почти 10% взрослых мужчин употребляют алкоголь каждый день. Несколько раз в неделю алкоголь употребляет 23% взрослого населения Эстонии.
„В сентябре не пьем!“
Каждый год в первый месяц осени любой человек может присоединиться к кампании „В сентябре не пьем“, которая призывает уменьшить употребление алкоголя.
Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за тот месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление.
Естественно, месяцем без алкоголя необязательно должен быть именно сентябрь. Такую передышку можно сделать в любом месяце в году.
Аннели Саммель подчеркивает, что один из способов снизить потребление алкоголя – сознательно делать перерывы в приеме алкоголя.
„Исследования показывают, что многие люди периодически делают перерывы в употреблении алкоголя. Кампания „В сентябре не пьем“ направлена на то, чтобы увеличить их число и мотивировать больше людей к более длительным паузам. Те, кто сделал перерыв в сентябре, часто стремятся ограничить употребление и в дальнейшем“, – констатирует Саммель.
„Я думаю, что эта кампания в первую очередь предназначена для тех людей, которые и так употребляют мало алкоголя. Почему бы не пропустить месяц потребления? Возможно, это также больше касается молодых людей, учитывая, насколько негативно алкоголь влияет на молодой организм. В то же время эта кампания вряд ли поменяет поведение частых потребителей алкоголя или даже алкоголиков“, – считает Эльмар Орро.