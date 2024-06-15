В 2023 году из-за повышения стоимости жизни в Эстонии снизился уровень потребления алкоголя

Наибольшая доля потребляемого алкоголя приходилась на крепкие алкогольные напитки (43%) и пиво (35%), следует из результатов исследования.

В пересчете на напитки это количество означает 12 литров крепких алкогольных напитков, 74 литра пива, 17 литров вина, восемь литров других легких алкогольных напитков на одного взрослого.

Это значит, что в прошлом году житель Эстонии в среднем выпивал около четверти литра водки, трех 0,5-литровых банок пива, половины бутылки вина и половины 0,33-литровой банки других алкогольных напитков в неделю.

В прошлом году выросли розничные цены на большинство алкогольных напитков, исключение составили джин и сидр. Хотя розничная цена на алкоголь выросла, в 2023 году на среднюю нетто-зарплату жители Эстонии могли купить больше спиртного, чем в 2022-м.

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