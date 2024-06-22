Спасательный департамент: проведите Яанов день безопасно - плавайте трезвыми и следите за детьми!

Будьте бдительны у воды! Находясь у водоема, следите за своими друзьями и близкими и не позволяйте им входить в воду в нетрезвом состоянии. Особенно важно внимательно следить за детьми.

Плавайте только трезвыми! Под влиянием алкоголя исчезает ощущение опасности, и в таких ситуациях часто решаются на купание, плавание или проверку своих способностей в водоеме. Кроме координационных нарушений, вызванных алкогольным опьянением, утонуть можно из-за переоценки своих возможностей или переохлаждения.

Надевайте спасательный жилет, если катаетесь на водном транспорте! Независимо от умения плавать, пола и возраста, рекомендуем носить спасательный жилет при катании на водном транспорте. Убедитесь, что спасательный жилет надет и на ваших спутников. Несчастья на воде происходят почти всегда внезапно, и надевание спасательного жилета на водном транспорте должно быть так же естественным, как пристегивание ремня безопасности в автомобиле.

Выбирайте правильное место и время для разведения костра! В Яанов день выбирайте специально подготовленные не пожароопасные места, удаленные от зданий и/или леса на расстоянии не менее 8 метров. Поддерживайте чистоту места, где будете разводить костер, от воспламеняющихся материалов. Костер можно разводить в безветренную погоду. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не попадали на горючие материалы, или дым не мешал соседям.

Поместите гриль в правильное место! При выборе безопасного расстояния для гриля или мангала руководствуйтесь инструкцией, но если ее нет, то соблюдайте безопасное расстояние - 8 метров от окружающих зданий, горючих материалов, леса и т.д.

Используйте гриль или мангал в лесу только там, где это разрешено! В лесу разводить огонь и готовить можно только на специально обозначенных местах, предпочтительно на площадках с крышами, которые можно найти, например, на местах отдыха RMK.

Держите огнетушители или ведро с водой под рукой! Как при разведения костра, так и при использовании гриля, держите под рукой первичные средства тушения.

Внимательно следите за огнем! Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на мгновение. Последний участник праздника или готовки на гриле должен убедиться, что огонь будет полностью потушен.

Держите мобильный телефон под рукой! Убедитесь, что у вас всегда заряжен мобильный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать помощь по номеру 112.