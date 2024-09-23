РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Эстонцы и финны массово едут в Латвию: алкоголь, бензин и э-сигареты за полцены, экономия - до 2000 евро(32)
Эстонцы и финны продолжают штурмовать латвийские алкомаркеты, экономя на покупках до 2000 евро. Помимо алкоголя, жители Эстонии массово скупают электронные сигареты, которых у соседей больше по выбору и дешевле из-за меньших акцизов. Впрочем, как выясняется, даже бензин выгоднее покупать в Латвии. Житель Пярну на паркове латвийского магазина критикует эстонские налоги и цены: его знакомые уже 10 лет принципиально не покупают алкоголь на родине.
Большими партиями алкопродукцию закупают и финны, экономя тысячи евро. А украинцы отдают предпочтение магазину, покупая в небольших количествах подарки, поскольку причина все та же - здесь дешевле, чем в Эстонии.
В приграничном латвийском городе Айнажи на парковках двух расположенных рядом алкогольный магазинов Super Alko и Alko Market стоят машины преимущественно с эстонскими, латвийскими и финскими номерами, а также были с украинскими, норвежскими, английскими и немецкими.
Корреспонденты Delfi пообщались с клиентами и работниками приграничных алкогольных магазинов.