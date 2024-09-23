РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Эстонцы и финны массово едут в Латвию: алкоголь, бензин и э-сигареты за полцены, экономия - до 2000 евро

Эстонцы и финны продолжают штурмовать латвийские алкомаркеты, экономя на покупках до 2000 евро. Помимо алкоголя, жители Эстонии массово скупают электронные сигареты, которых у соседей больше по выбору и дешевле из-за меньших акцизов. Впрочем, как выясняется, даже бензин выгоднее покупать в Латвии. Житель Пярну на паркове латвийского магазина критикует эстонские налоги и цены: его знакомые уже 10 лет принципиально не покупают алкоголь на родине.