Владельцы алкосети сняли крупные дивиденды

Результаты компании за прошлый год были очень хорошими как по обороту, так и по прибыли.

Так, доходы от продаж Aldar Eesti за прошлый год составили 151,3 миллиона евро. Операционная прибыль за финансовый год достигла 2,9 миллиона евро — оба показателя оказались лучше результатов предыдущего года.

Нераспределенная прибыль компании, согласно отчету, составила почти 14 миллионов евро. Из отчета видно, что в прошлом году владельцы компании получили 3 миллиона евро в виде дивидендов.

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