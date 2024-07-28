28.07.2024, 21:12
Владельцы алкосети сняли крупные дивиденды(1)
Результаты компании за прошлый год были очень хорошими как по обороту, так и по прибыли.
Так, доходы от продаж Aldar Eesti за прошлый год составили 151,3 миллиона евро. Операционная прибыль за финансовый год достигла 2,9 миллиона евро — оба показателя оказались лучше результатов предыдущего года.
Нераспределенная прибыль компании, согласно отчету, составила почти 14 миллионов евро. Из отчета видно, что в прошлом году владельцы компании получили 3 миллиона евро в виде дивидендов.
Читайте полностью на dv.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.