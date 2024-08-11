Врач-нарколог удивляется: финны могут пить сколько угодно алкоголя и при этом ходить на работу

Врач-нарколог со стажем Каарло Симойоки обеспокоен участившимися случаями алкоголизма и потребления наркотиков среди работающего населения. В прошлом году он перешел из специализированной клиники в трудовое здравоохранение.

Алкоголь по-прежнему занимает первое место, но каннабис и кокаин становятся привычными для многих. В то же время расширяется круг потребителей. В своей практике Симойоки встречается с молодыми взрослыми и даже целыми семьями.

Специалист надеется, что на проблемы с чрезмерным потреблением психоактивных веществ не будут закрывать глаза на рабочих местах. Зачастую речь идет о больших дозах алкоголя. Врач удивляется, как финны могут пить столько алкоголя и при этом работать.

„Для моих пациентов совсем не редкость употреблять более 50 доз алкоголя в неделю. И это возможно, поскольку можно выпивать, например, во время удаленной работы. То есть пить на протяжении всего дня и ежедневно употреблять восемь доз алкоголя“, – рассказывает врач.

Кроме того, он критикует организацию услуг. Проблемы психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами обычно лечат по отдельности, когда зачастую это разные стороны одной и той же проблемы.

Симойоки считает, что так быть не должно, поскольку когда меньше пьют, уменьшается и употребление кокаина.

„Когда вы слегка пьяны, вам легче употреблять запрещенные наркотики. Но у нас по-прежнему существует отдельная политика в отношении алкоголя и отдельная в отношении наркотиков. Лечат эти зависимости также по отдельности“, – отмечает Симойоки.

Врач поддерживает декриминализацию, то есть отмену уголовного наказания за употребление наркотиков. По его мнению, это снизит порог обращения за лечением для потребителей и улучшит условия для развития услуг по поддержке зависимых.

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