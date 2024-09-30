Экономика
30.09.2024, 10:10

Новое яблоко раздора. Торгово-промышленная палата: акциз на алкоголь нельзя повышать два раза в год

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Эстонско-латвийская приграничная торговля из-за быстрого повышения акцизного налога может снова начать процветать
Эстонско-латвийская приграничная торговля из-за быстрого повышения акцизного налога может снова начать процветать
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Эстонская торгово-промышленная палата предупреждает, что дополнительное повышение акцизов правительством может привести к снижению налоговых поступлений и стимулировать приграничную торговлю, - пишет Delfi Ärileht.

Если предыдущее правительство договорилось, что акцизы на алкоголь и табачные изделия будут увеличены на 5 процентов в течение следующих нескольких лет, то нынешняя коалиция отменила это решение. В ходе коалиционных переговоров было согласовано, что в 2025 и 2026 годах ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия будут повышаться на 10 процентов в год. В результате в следующем году ожидается два повышения акцизов: повышение на 5 процентов с 1 января и повышение на 5 процентов с 1 июня. В 2026 году акцизы будут повышены на 10 процентов сразу уже в январе.

Палата предупреждает, что значительное повышение акцизного сбора может стимулировать приграничную торговлю в направлении Латвии, поскольку разница в ставках акцизного сбора с южными соседями станет слишком большой. „Согласно законопроекту, например, акциз на пиво вырастет до 17,83 евро в Эстонии, а по плану - до 9,8 евро в Латвии“, - указывают в палате.

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