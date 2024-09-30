Новое яблоко раздора. Торгово-промышленная палата: акциз на алкоголь нельзя повышать два раза в год

Если предыдущее правительство договорилось, что акцизы на алкоголь и табачные изделия будут увеличены на 5 процентов в течение следующих нескольких лет, то нынешняя коалиция отменила это решение. В ходе коалиционных переговоров было согласовано, что в 2025 и 2026 годах ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия будут повышаться на 10 процентов в год. В результате в следующем году ожидается два повышения акцизов: повышение на 5 процентов с 1 января и повышение на 5 процентов с 1 июня. В 2026 году акцизы будут повышены на 10 процентов сразу уже в январе.