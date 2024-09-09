Сегодня Prisma начнет продавать алкоголь позже обычного, чтобы привлечь внимание к важной проблеме(23)
В понедельник, 9.09, все магазины Prisma начнут продавать алкоголь в 10:09, чтобы повысить осведомленность о врожденных дефектах, вызванных алкоголем. Материнская компания Prisma в Финляндии делает то же самое, к данной акции присоединились многие страны по всему миру.
9 сентября, в Международный день ФАСН (расстройство алкогольного спектра плода) особое внимание уделяется врожденным дефектам и нарушениям развития, вызванным употреблением алкоголя матерью во время беременности.
По данным Института развития здоровья за 2022 год, мужчины и женщины Эстонии практически одинаково потребляли алкоголь. Процент женщин, употребляющих алкоголь, вырос с 83% до 86%. Доля мужчин осталась прежней по сравнению с 2021 годом – 84%. В 2022 году от болезней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, умерли 570 мужчин и 184 женщины. По сравнению с 2021 годом количество связанных с алкоголем смертей увеличилось на 6,9% для мужчин и на 13,6% для женщин. Около 1/3 потребителей алкоголя в Эстонии злоупотребляют им. Точных данных о потреблении алкоголя во время беременности в Эстонии нет, но что касается частоты проявления ФАСН, то считается, что от этого расстройства в той или иной степени страдают около 1-5% рожденных детей.
По словам Мерле Тройфельдт-Киртс, акушерки женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, большинство женщин в Эстонии сознательно не употребляют алкоголь во время беременности. „Очевидно, довольно много таких случаев, когда алкоголь употребляется на очень ранних сроках беременности, когда о ней еще не знают. Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя во время беременности, скорее всего, связано с предыдущим рискованным поведением, социальными, психическими проблемами и проблемами зависимости. Разумеется, больше внимания можно было бы обращать на то, что сегодня не существует таких научно доказанных понятий, как „безопасное количество алкоголя“ или „безопасное количество алкоголя во время беременности“. Также следует больше подчеркивать связь между алкоголем и риском развития рака“.
По словам Лаури Бекманна, руководителя Эстонского союза трезвости, это очень важная тема, но о проблеме мало говорят из-за отсутствия данных. „Анализ исследований и данных со всего мира показывает, что ФАСН встречается в 2,5 раза чаще, чем аутизм, в 19 раз чаще, чем детский церебральный паралич, и в 28 раз чаще, чем синдром Дауна. При этом важно подчеркнуть, что врожденные дефекты, вызванные алкоголем, полностью предотвратимы. Мы гораздо меньше говорим о вреде, причиненном алкоголем, поскольку у нас нет местных данных. Раз нет статистики, то и проблемы как бы нет. Но если о ней молчать, то и о предотвращении проблемы речь не зайдет. Мы находимся в своего рода замкнутом круге, для выхода из которого нужна большая осведомленность как врачей и политиков, так и каждой будущей матери и отца. Алкоголь и беременность несовместимы ни при каких обстоятельствах. Беременность без алкоголя – один из первых важных подарков, которые мы можем сделать ради будущего своего ребенка“.
ФАСН – это пожизненное расстройство, симптомы которого варьируются от легких до крайне тяжелых. Оно не лечится, но при поддержке люди с ФАСН могут жить счастливой и здоровой жизнью.
Некоторые признаки ФАСН:
- низкий вес и рост при рождении;
- меньшая окружность головы;
- особенности черт лица: например, уплощенные скулы, короткая переносица, узкая верхняя губа, маленькие глазницы.
У детей с ФАСН могут встречаться задержки в развитии, интеллектуальные нарушения, различные поведенческие проблемы, такие как гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность, проблемы с социальными отношениями. Также проблемы с памятью, вниманием, математическими навыками или навыками решения проблем. Кроме того, у людей с ФАСН могут быть проблемы с развитием различных органов и проблемы со слухом/зрением.
Последние три года в Международный день ФАСН Prisma начинает продавать алкоголь на девять минут позже. S-Grupp, материнская компания Prisma, уже в пятый раз участвует в Международном дне ФАСН.
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