Сегодня Prisma начнет продавать алкоголь позже обычного, чтобы привлечь внимание к важной проблеме

9 сентября, в Международный день ФАСН (расстройство алкогольного спектра плода) особое внимание уделяется врожденным дефектам и нарушениям развития, вызванным употреблением алкоголя матерью во время беременности.

По данным Института развития здоровья за 2022 год, мужчины и женщины Эстонии практически одинаково потребляли алкоголь. Процент женщин, употребляющих алкоголь, вырос с 83% до 86%. Доля мужчин осталась прежней по сравнению с 2021 годом – 84%. В 2022 году от болезней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, умерли 570 мужчин и 184 женщины. По сравнению с 2021 годом количество связанных с алкоголем смертей увеличилось на 6,9% для мужчин и на 13,6% для женщин. Около 1/3 потребителей алкоголя в Эстонии злоупотребляют им. Точных данных о потреблении алкоголя во время беременности в Эстонии нет, но что касается частоты проявления ФАСН, то считается, что от этого расстройства в той или иной степени страдают около 1-5% рожденных детей.

По словам Мерле Тройфельдт-Киртс, акушерки женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, большинство женщин в Эстонии сознательно не употребляют алкоголь во время беременности. „Очевидно, довольно много таких случаев, когда алкоголь употребляется на очень ранних сроках беременности, когда о ней еще не знают. Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя во время беременности, скорее всего, связано с предыдущим рискованным поведением, социальными, психическими проблемами и проблемами зависимости. Разумеется, больше внимания можно было бы обращать на то, что сегодня не существует таких научно доказанных понятий, как „безопасное количество алкоголя“ или „безопасное количество алкоголя во время беременности“. Также следует больше подчеркивать связь между алкоголем и риском развития рака“.