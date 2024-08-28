Приграничная торговля процветает: жители Эстонии снова покупают в Латвии много алкоголя

Яан Хярмс , член правления компании Saku Õlletehase AS, говорит, что за первые пять месяцев этого года представители сектора уже почувствовали, что повышение налогов - как акциза на 5%, так и НСО , - уже стало сказываться на рынке.

„Общий объем продаж пива на внутреннем рынке, от которого государство получает акцизный доход, упал в общей сложности на семь процентов. При этом, как и несколько лет назад, тенденция в поведении потребителей, то есть рост приграничной торговли, неблагоприятный для эстонской экономики, снова набирает обороты“, - говорит Хярмс.