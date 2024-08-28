Экономика
28.08.2024, 16:16

Приграничная торговля процветает: жители Эстонии снова покупают в Латвии много алкоголя

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Жители Эстонии снова предпочитают покупать более дешевый алкоголь у наших южных соседей.
Жители Эстонии снова предпочитают покупать более дешевый алкоголь у наших южных соседей.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Представители двух крупных компаний-производителей пива в один голос говорят Delfi Ärileht, что по сравнению с прошлым годом жители Эстонии покупают в Латвии значительно больше алкоголя. Вместе с тем для финнов и скандинавов Эстония становится все менее привлекательной.

Яан Хярмс, член правления компании Saku Õlletehase AS, говорит, что за первые пять месяцев этого года представители сектора уже почувствовали, что повышение налогов - как акциза на 5%, так и НСО, - уже стало сказываться на рынке.

„Общий объем продаж пива на внутреннем рынке, от которого государство получает акцизный доход, упал в общей сложности на семь процентов. При этом, как и несколько лет назад, тенденция в поведении потребителей, то есть рост приграничной торговли, неблагоприятный для эстонской экономики, снова набирает обороты“, - говорит Хярмс.

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