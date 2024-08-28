28.08.2024, 16:16
Приграничная торговля процветает: жители Эстонии снова покупают в Латвии много алкоголя(11)
ФОТО: | Õhtuleht
Представители двух крупных компаний-производителей пива в один голос говорят Delfi Ärileht, что по сравнению с прошлым годом жители Эстонии покупают в Латвии значительно больше алкоголя. Вместе с тем для финнов и скандинавов Эстония становится все менее привлекательной.
Яан Хярмс, член правления компании Saku Õlletehase AS, говорит, что за первые пять месяцев этого года представители сектора уже почувствовали, что повышение налогов - как акциза на 5%, так и НСО, - уже стало сказываться на рынке.
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