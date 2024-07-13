Здоровье
13.07.2024, 21:20

ТЕСТ | Страдаете от похмелья после летних вечеринок? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя

 
алкогольный калькулятор Delfi
ФОТО: Anastasia Lashkevich | Pexels

Летние вечеринки редко обходятся без горячительных напитков. Наш калькулятор алкоголя поможет вам узнать, не превышаете ли вы свой алкогольный лимит, и когда стоит остановиться.

Во время длинных летних вечеринок люди иногда склонны перебарщивать с алкоголем. На следующий день они обычно испытывают неприятное похмелье и не могут перестать проклинать себя за какую-то неловкую ситуацию. Проверьте с помощью нашего калькулятора, после скольких бокалов пива или коктейлей уровень алкоголя в вашей крови начинает повышаться до опасного уровня.

Выберите в приведенном ниже калькуляторе, что именно вы планируете выпить. У каждого напитка указан его объем и содержание алкоголя. Укажите, на сколько порций вы настраиваетесь, и калькулятор подсчитает количество выпитого алкоголя.

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