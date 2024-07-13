ТЕСТ | Страдаете от похмелья после летних вечеринок? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя

Во время длинных летних вечеринок люди иногда склонны перебарщивать с алкоголем. На следующий день они обычно испытывают неприятное похмелье и не могут перестать проклинать себя за какую-то неловкую ситуацию. Проверьте с помощью нашего калькулятора, после скольких бокалов пива или коктейлей уровень алкоголя в вашей крови начинает повышаться до опасного уровня.