ЧП и криминал
22.09.2024, 17:35

Фаворит воров: магазины начали крепить защитные элементы на пластиковые бутылки с джином

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Erakogu

Поскольку алкоголь воруют все чаще, некоторые магазины прикрепили к 1,5-литровым „баллонам“ джина Long Drink защитный элемент. „Вполне возможно, что в некоторых магазинах это излюбленный товар воров“, — говорит представитель Rimi Eesti.

В социальных сетях эстонцы делятся своим удивлением по поводу нового обращения с напитком. „Вам ясно, что экономика официально находится в упадке, когда на „торпедах“ с джином появляется защитный элемент“, — пишет один из низ.

„Когда-то мы были настоящим государством“, — добавляет другой.

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