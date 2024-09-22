22.09.2024, 17:35
Фаворит воров: магазины начали крепить защитные элементы на пластиковые бутылки с джином(29)
ФОТО: Erakogu
Поскольку алкоголь воруют все чаще, некоторые магазины прикрепили к 1,5-литровым „баллонам“ джина Long Drink защитный элемент. „Вполне возможно, что в некоторых магазинах это излюбленный товар воров“, — говорит представитель Rimi Eesti.
В социальных сетях эстонцы делятся своим удивлением по поводу нового обращения с напитком. „Вам ясно, что экономика официально находится в упадке, когда на „торпедах“ с джином появляется защитный элемент“, — пишет один из низ.
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