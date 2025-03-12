12.03.2025, 20:40
МНЕНИЕ | У Путина минимум пять мотивов для нападения на Эстонию
Где гарантия, что НАТО сумеет организовать отпор?
ФОТО: | Scanpix
Вынудив Киев пойти на заключение мирного договора с Москвой, Вашингтон развяжет Владимиру Путину руки для подготовки новой войны. Очередной жертвой российской агрессии легко могут стать страны Балтии, считает историк Максим Кузахметов.
Дональд Трамп уверяет, что сумеет добиться прекращения войны в Украине. Новый президент США поставил перед собой благородную цель: остановить „кровавую бойню“ и обеспечить прочный мир в Европе. Правда, методы для решения этой задачи избраны весьма необычные. Вашингтон оказывает мощное давление вовсе не на Москву, а на Киев. Со страной-агрессором Трамп ничего поделать не может.
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