Дональд Трамп уверяет, что сумеет добиться прекращения войны в Украине. Новый президент США поставил перед собой благородную цель: остановить „кровавую бойню“ и обеспечить прочный мир в Европе. Правда, методы для решения этой задачи избраны весьма необычные. Вашингтон оказывает мощное давление вовсе не на Москву, а на Киев. Со страной-агрессором Трамп ничего поделать не может.

Зато у него хорошо получается шантажировать Украину, прекратив поставки оружия и перестав помогать данными разведки. Но, как уверяют защитники такой тактики, — цель оправдывает средства. Заставив украинского лидера начать мирные переговоры с Россией, Трамп сделает главное: остановит войну. Прекратятся бомбардировки и ракетные удары. Завершиться кровопролитие и разрушение украинских городов. Перестанут гибнуть солдаты и мирные жители. И не так важно, что, по сути, Киев будет вынужден пойти на капитуляцию.