МНЕНИЕ | Богатый и капризный дедушка: культ силы Трампа может может выйти боком странам Балтии
Руководители многих государств ломают голову над тем, в какой манере им общаться с Трампом? По-моему, ответ на этот вопрос достаточно очевиден и прост. С Трампом нужно общаться, как с богатым, но капризным дедушкой, который грозится лишить наследства раздражающих его родственников, считает публицист Олег Самородний.
Переизбранный на должность президента США Дональд Трамп не скрывает своих намерений исходить в международных отношениях из принципа силы. Это еще раз подтверждает очевидный факт, что мускулы евроатлантического сообщества демократических государств находятся в Вашингтоне, а мозги, как и раньше, в Лондоне. А все остальное более-менее равномерно распределено между остальными столицами стран-членов Европейского союза и НАТО. О мускулах я говорю, конечно же, как о художественном образе, поскольку в отличие от Путина Трамп, насколько известно, еще не обнажал свой торс на публику.