МНЕНИЕ | Богатый и капризный дедушка: культ силы Трампа может может выйти боком странам Балтии

Переизбранный на должность президента США Дональд Трамп не скрывает своих намерений исходить в международных отношениях из принципа силы. Это еще раз подтверждает очевидный факт, что мускулы евроатлантического сообщества демократических государств находятся в Вашингтоне, а мозги, как и раньше, в Лондоне. А все остальное более-менее равномерно распределено между остальными столицами стран-членов Европейского союза и НАТО . О мускулах я говорю, конечно же, как о художественном образе, поскольку в отличие от Путина Трамп, насколько известно, еще не обнажал свой торс на публику.

Но баланс сил в мире изменчив. Сейчас доминируют США, как в экономическом, так и в военном отношении. Однако главный соперник Америки Китай интенсивно наращивает свою военную мощь. Пекин быстро развивает так называемую ядерную триаду – межконтинентальные ракетные силы, подводные лодки, стратегические бомбардировщики, – то есть средства доставки ядерного оружия в любую точку мира. Так что перспектива того, что Китай сможет догнать и перегнать Америку по военному потенциалу не представляется уж такой нереальной. И что дальше? Исходя из принципа силы, США и Китай начнут обмениваться ядерными ударами? Ну и кому это надо?