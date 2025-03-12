Мнение
12.03.2025, 18:38

МНЕНИЕ | Богатый и капризный дедушка: культ силы Трампа может может выйти боком странам Балтии

 
Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп прибывают в Белый дом, 11 марта 2025 года.
Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп прибывают в Белый дом, 11 марта 2025 года.
ФОТО: Kevin Lamarque | Scanpix

Руководители многих государств ломают голову над тем, в какой манере им общаться с Трампом? По-моему, ответ на этот вопрос достаточно очевиден и прост. С Трампом нужно общаться, как с богатым, но капризным дедушкой, который грозится лишить наследства раздражающих его родственников, считает публицист Олег Самородний.

Переизбранный на должность президента США Дональд Трамп не скрывает своих намерений исходить в международных отношениях из принципа силы. Это еще раз подтверждает очевидный факт, что мускулы евроатлантического сообщества демократических государств находятся в Вашингтоне, а мозги, как и раньше, в Лондоне. А все остальное более-менее равномерно распределено между остальными столицами стран-членов Европейского союза и НАТО. О мускулах я говорю, конечно же, как о художественном образе, поскольку в отличие от Путина Трамп, насколько известно, еще не обнажал свой торс на публику.

Но баланс сил в мире изменчив. Сейчас доминируют США, как в экономическом, так и в военном отношении. Однако главный соперник Америки Китай интенсивно наращивает свою военную мощь. Пекин быстро развивает так называемую ядерную триаду – межконтинентальные ракетные силы, подводные лодки, стратегические бомбардировщики, – то есть средства доставки ядерного оружия в любую точку мира. Так что перспектива того, что Китай сможет догнать и перегнать Америку по военному потенциалу не представляется уж такой нереальной. И что дальше? Исходя из принципа силы, США и Китай начнут обмениваться ядерными ударами? Ну и кому это надо?

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