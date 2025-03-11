ОТ РЕДАКЦИИ | Опрокинув соцдемов, Михал может опрокинуться сам: население Эстонии не доверяет правительству

Эстония, восстановившая свою независимость, привыкла к частой смене правительств: средний срок их работы составляет 1 год и 8 месяцев. Кабинет министров Кристена Михала, вступивший в должность 23 июля 2024 года, продержался 230 дней – чуть менее восьми месяцев, что делает его одним из самых недолговечных в истории страны.

Впрочем, коалиция Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии в целом продержалась у власти почти два года, что для эстонской политики является вполне достойным результатом.

То, что в понедельник Партия реформ решила исключить социал-демократов из правящей коалиции, для многих стало неожиданностью. Действия и заявления лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, сделанные им в последние недели, указывают на то, что это стало сюрпризом и для него самого. Хотя постфактум он, стараясь сохранить лицо, начал утверждать, что решение о выходе социал-демократов было принято уже несколько недель назад и что он якобы знал обо всем заранее.

Впрочем, уже не важно, знал Ляэнеметс об этом заранее или нет, поскольку фактом остается то, что ныне в правительстве продолжат работу две партии: Партия реформ и Eesti 200. У обеих есть необходимое большинство голосов в Рийгикогу для продолжения правления – вместе у них 52 мандата. Однако это значительно усложнит управление страной.

Большинство граждан Эстонии определенно не поддерживают Кристена Михала и деятельность его кабинета, и этому правительству не хватает доверия со стороны общества.

Настоящая проблема кроется в другом: поддержка двух партий, формирующих правительство, составляет менее 19%, что фактически означает, что большинство граждан Эстонии определенно не поддерживают Кристена Михала и деятельность его кабинета, и этому правительству не хватает доверия со стороны общества. Вопросов о легитимности власти не возникает, но ситуацию нельзя назвать приятной.