ОТ РЕДАКЦИИ | Опрокинув соцдемов, Михал может опрокинуться сам: население Эстонии не доверяет правительству
Кабинет министров Кристена Михала продержался 230 дней, установив самый недолговечный рекорд в истории Эстонии.
Эстония, восстановившая свою независимость, привыкла к частой смене правительств: средний срок их работы составляет 1 год и 8 месяцев. Кабинет министров Кристена Михала, вступивший в должность 23 июля 2024 года, продержался 230 дней – чуть менее восьми месяцев, что делает его одним из самых недолговечных в истории страны.
Впрочем, коалиция Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии в целом продержалась у власти почти два года, что для эстонской политики является вполне достойным результатом.
То, что в понедельник Партия реформ решила исключить социал-демократов из правящей коалиции, для многих стало неожиданностью. Действия и заявления лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, сделанные им в последние недели, указывают на то, что это стало сюрпризом и для него самого. Хотя постфактум он, стараясь сохранить лицо, начал утверждать, что решение о выходе социал-демократов было принято уже несколько недель назад и что он якобы знал обо всем заранее.
Впрочем, уже не важно, знал Ляэнеметс об этом заранее или нет, поскольку фактом остается то, что ныне в правительстве продолжат работу две партии: Партия реформ и Eesti 200. У обеих есть необходимое большинство голосов в Рийгикогу для продолжения правления – вместе у них 52 мандата. Однако это значительно усложнит управление страной.
Большинство граждан Эстонии определенно не поддерживают Кристена Михала и деятельность его кабинета, и этому правительству не хватает доверия со стороны общества.
Настоящая проблема кроется в другом: поддержка двух партий, формирующих правительство, составляет менее 19%, что фактически означает, что большинство граждан Эстонии определенно не поддерживают Кристена Михала и деятельность его кабинета, и этому правительству не хватает доверия со стороны общества. Вопросов о легитимности власти не возникает, но ситуацию нельзя назвать приятной.
Криcтен Михал уже заявил, что ждет партию Isamaa в свою коалицию, но для самой Isamaa, имеющей рейтинг около 30%, присоединение к правительству Михала было бы самоубийством. И, скорее всего, уход из непопулярного правительства принесет выгоду и социал-демократам, что особенно важно перед осенними местными выборами.
Можно сказать, что Михал загоняет себя и свою партию в угол. Ранее реформистам было выгодно „кидать“ своих партнеров, они много раз так делали, перекладывали на них всю ответственность за неудачи, а затем заменяли их новыми, покладистыми участниками коалиции. Однако если теперь Партия реформ останется в правительстве вместе с Eesti 200, которая уже сейчас представляет собой политический труп, это значительно ухудшит перспективы партии на выборах 2025 и 2027 годов, поскольку больше не будет возможности переложить ответственность на кого-то другого. Весьма вероятно, что реформисты в этот раз уже не сумеют выйти сухими из воды.
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